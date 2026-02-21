В Запорожской области беспилотник атаковал школу
В Васильевке Запорожской области беспилотник повредил школу, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
«В результате атаки поврежден фасад учебного заведения, пострадала прилегающая территория. Осколками посекло школьные автобусы», — написал он.
О пострадавших не сообщалось.
Запорожская область регулярно подвергается обстрелам и налету беспилотников.
Накануне, 20 февраля, дрон влетел в дерево на территории средней образовательной школы № 60 в Энергодаре, в момент удара в учреждении находились 700 человек, в числе которых 600 учеников.
Обошлось без пострадавших.
