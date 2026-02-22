 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Обломок дрона повредил здание школы в Обнинске

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Калужской области фрагмент одного из уничтоженного над Обнинском беспилотника повредил окно одного из образовательных учреждений, сообщил в телеграм-канале глава региона Владислав Шапша.

«Пострадавших нет. На месте работает оперативная группа. Муниципалитетом будет организована работа по оперативному восстановлению остекления», — уточнил губернатор.

По данным главы региона, днем в воскресенье, 22 февраля, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 17 беспилотников над территориями Боровского, Жуковского, Малоярославецкого, Тарусского муниципального округа, а также на окраине Калуги и Обнинска.

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, добавил Шапша.

В Запорожской области беспилотник атаковал школу
Политика

Днем 22 февраля средства ПВО в период с 14:00 до 16:00 мск сбили 71 дрон ВСУ.

По данным Минобороны, 29 беспилотников сбили над Брянской областью, 15 — над Московской, включая 11 дронов, летевших на столицу, еще 15 — над Калужской областью. Над Белгородской областью сбили восемь беспилотников, над Тульской — два, по одному — над Курской и Тверской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 20 беспилотниках, сбитых на подлете к столице. На момент публикации четыре столичных аэропорта — Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский — осуществляют прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Калужская область Владислав Шапша ПВО беспилотники школы
Материалы по теме
На предприятии в Калужской области возник пожар после атаки дрона
Политика
Губернатор Калужской области рассказал о деталях отражения атаки дронов
Политика
В Запорожской области беспилотник атаковал школу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Первое с 1980 года золото США в хоккее. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 21:10
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Сборная США почтила память погибшего Годро после победы на Олимпиаде Спорт, 21:00
Туроператоры заявили об отсутствии подтверждения подорожания виз в Египте Общество, 20:52
Обломок дрона повредил здание школы в Обнинске Политика, 20:46
В Вероне прошли протесты на фоне закрытия Олимпиады-2026. Видео Общество, 20:43
В Тегеране допустили новые переговоры с Уиткоффом на следующей неделе Политика, 20:23
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Бывший агент ЦРУ заявил о возможном ударе США по Ирану в ближайшие дни Политика, 20:20
Основатель ЧВК Blackwater начал работать на украинский дроновый стартап Политика, 20:03
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории Олимпиад Спорт, 19:55
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории зимних Игр Спорт, 19:54
Кравцов пообещал более практико-ориентированное обществознание в школах Общество, 19:50
Стоимость въездной визы в Египет вырастет с 1 марта Общество, 19:38