Обломок дрона повредил здание школы в Обнинске

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Калужской области фрагмент одного из уничтоженного над Обнинском беспилотника повредил окно одного из образовательных учреждений, сообщил в телеграм-канале глава региона Владислав Шапша.

«Пострадавших нет. На месте работает оперативная группа. Муниципалитетом будет организована работа по оперативному восстановлению остекления», — уточнил губернатор.

По данным главы региона, днем в воскресенье, 22 февраля, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 17 беспилотников над территориями Боровского, Жуковского, Малоярославецкого, Тарусского муниципального округа, а также на окраине Калуги и Обнинска.

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, добавил Шапша.

Днем 22 февраля средства ПВО в период с 14:00 до 16:00 мск сбили 71 дрон ВСУ.

По данным Минобороны, 29 беспилотников сбили над Брянской областью, 15 — над Московской, включая 11 дронов, летевших на столицу, еще 15 — над Калужской областью. Над Белгородской областью сбили восемь беспилотников, над Тульской — два, по одному — над Курской и Тверской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 20 беспилотниках, сбитых на подлете к столице. На момент публикации четыре столичных аэропорта — Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский — осуществляют прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами.