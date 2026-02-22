Кадры массовых беспорядков в Мексике после убийства главы наркокартеля
Появились кадры беспорядков в Мексике, которые вспыхнули после убийства силовиками главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера Сервантеса.
По данным мексиканских СМИ, акты насилия зафиксированы в девяти штатах страны: Халиско, Мичоакан, Колима, Герреро, Агуаскальентес, Гуанахуато, Наярит, Сакатекас и Тамаулипас. Речь идет поджогах автомобилей, магазинов, а также блокировании дорог.
Жительница Халиско Гуадалупе Агилар рассказала РБК, что информация о задержании и смерти лидера самого главного картеля Мексики спровоцировала репрессии со стороны членов наркокартеля.
Власти объявили «красный код». Все жители должны оставаться дома.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве
Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева
FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы
NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства
Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга