Общество⁠,
0

Кадры массовых беспорядков в Мексике после убийства главы наркокартеля

По данным местных СМИ, беспорядки зафиксированы в девяти штатах страны. Жительница Халиско рассказала РБК, что члены картеля мстят за убийство лидера

Кадры массовых беспорядков в Мексике после убийства главы наркокартеля
Video

Появились кадры беспорядков в Мексике, которые вспыхнули после убийства силовиками главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера Сервантеса.

По данным мексиканских СМИ, акты насилия зафиксированы в девяти штатах страны: Халиско, Мичоакан, Колима, Герреро, Агуаскальентес, Гуанахуато, Наярит, Сакатекас и Тамаулипас. Речь идет поджогах автомобилей, магазинов, а также блокировании дорог.

Жительница Халиско Гуадалупе Агилар рассказала РБК, что информация о задержании и смерти лидера самого главного картеля Мексики спровоцировала репрессии со стороны членов наркокартеля.

В Мексике ликвидировали самого разыскиваемого в стране наркобарона
Политика
Немесио Осегера Сервантес

Власти объявили «красный код». Все жители должны оставаться дома.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Романов Илья, Надежда Сарсания
Мексика картель беспорядки
