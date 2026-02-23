 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Президент Мексики рассказала об обстановке после убийства главы картеля

Президент Мексики: ситуация на большей территории страны остается нормальной

Ситуация на большей части территории Мексики остается нормальной, несмотря на беспорядки, вспыхнувшие после убийства главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегера Сервантеса. Такое заявление сделала президент страны Клаудия Шейнбаум.

«На большей территории страны жизнь протекает в обычном режиме», — написала она в соцсети X.

Операцию по ликвидации наркобарона провели 22 февраля, после чего в десяти штатах Мексики вспыхнули массовые беспорядки. Власти объявили «красный код» и призвали жителей должны оставаться дома.

Кадры массовых беспорядков в Мексике после убийства главы наркокартеля
Общество

Президент Мексики рассказала об обстановке после убийства главы картеля
Video

Посольство России призвало соотечественников воздержаться от поездок в штат Халиско и избегать мест массового скопления людей.

«Призываем российских граждан отложить поездки в указанный регион [штат Халиско], а тем, кто находится там, принять меры личной безопасности, избегать мест массового скопления людей и объектов потенциального нападения, без необходимости не выходить на улицу», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Александра Озерова
Мексика Клаудия Шейнбаум наркобарон
Материалы по теме
Россияне не обращались в посольство на фоне беспорядков в Мексике
Общество
В Мексике опровергли участие США в операции по ликвидации главы картеля
Политика
Минобороны Мексики раскрыло детали операции по ликвидации главы картеля
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Восьмой российский аэропорт приостановил полеты Политика, 03:17
Стоимость фьючерса на золото достигла $5168 впервые с 30 января Финансы, 02:56
Количество приостановивших полеты аэропортов возросло до семи Политика, 02:48
Ким Чен Ына переизбрали на пост генсека трудовой партии КНДР Политика, 02:41
Губернатор рассказал о последствиях обстрела Белгородской области Политика, 02:17
Аэропорт Ульяновска приостановил полеты Политика, 01:51
Президент Мексики рассказала об обстановке после убийства главы картеля Политика, 01:44
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Подмосковье ребенок погиб при катании на привязанной к машине ватрушке Общество, 01:33
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Завершилась церемония закрытия. Что произошло на Олимпиаде Спорт, 01:02
Олимпийские игры 2026 года объявлены закрытыми Спорт, 00:57
Россияне не обращались в посольство на фоне беспорядков в Мексике Общество, 00:48
Гладков сообщил о массированном ракетном обстреле Белгорода Политика, 00:32
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества Общество, 00:23