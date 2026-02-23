Президент Мексики рассказала об обстановке после убийства главы картеля

Ситуация на большей части территории Мексики остается нормальной, несмотря на беспорядки, вспыхнувшие после убийства главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегера Сервантеса. Такое заявление сделала президент страны Клаудия Шейнбаум.

«На большей территории страны жизнь протекает в обычном режиме», — написала она в соцсети X.

Операцию по ликвидации наркобарона провели 22 февраля, после чего в десяти штатах Мексики вспыхнули массовые беспорядки. Власти объявили «красный код» и призвали жителей должны оставаться дома.

Video

Посольство России призвало соотечественников воздержаться от поездок в штат Халиско и избегать мест массового скопления людей.

«Призываем российских граждан отложить поездки в указанный регион [штат Халиско], а тем, кто находится там, принять меры личной безопасности, избегать мест массового скопления людей и объектов потенциального нападения, без необходимости не выходить на улицу», — говорится в сообщении в телеграм-канале.