0

Россияне не обращались в посольство на фоне беспорядков в Мексике

Дипломат: россияне не обращались за помощью в посольство в Мексике

Граждане России пока не обращались в российское посольство в Мексике в связи с массовыми беспорядками, вспыхнувшими после убийства главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегера Сервантеса. Об этом «РИА Новости» сообщил заведующий консульским отделом посольства в Мексике Яков Федоров.

Тем не менее, он отметил, что видел информацию о застрявших в аэропорту Гвадалахары россиянах.

«У нас обращений пока не было, но, видимо, будут. Я увидел, что пишут, что какие-то наши туристы застряли в аэропорту Гвадалахары, сейчас будем выяснять», — сказал дипломат.

Операцию по ликвидации Сервантеса провели 22 февраля, в результате чего в стране вспыхнули массовые беспорядки. Члены картеля перекрывают дороги, поджогают машины и коммерческие предприятия.

Кадры массовых беспорядков в Мексике после убийства главы наркокартеля
Общество

Россиянка рассказала телеграм-каналу Baza, что туристы из России не могут вылететь из Гвадалахары, поскольку власти Мексики объявили «красный код» опасности и порекомендовали жителям не покидать дома.

«Нам сказали не выходить из отеля. Аэропорт закрыт. Рейс откладывается на неопределенный срок», — сказала она.

