Дело Эпштейна⁠,
0

В Лувре активисты повесили снимок экс-принца Эндрю после задержания

Сюжет
Дело Эпштейна

Британская группа активистов «Все ненавидят Илона» повесили в парижском музее Лувр фотографию Эндрю Маунтбеттен-Виндзора (бывший принц Эндрю), сделанную после его задержания по делу против американского финансиста Джеффри Эпштейна, передает The Telegraph.

По данным издания, фото было сделано после выхода из полицейского участка в Норфолке. На снимке экс-принц сидит на заднем сиденье автомобиля. Под фотографией была размещена подпись: «Он сейчас потеет».

«Они говорят: «Повесьте ее в Лувре». Так мы и сделали», — написали участники группы в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Спустя 15 минут сотрудники музея сняли фотографию с Эндрю.

Бывшего принца задержали и доставили в полицейский участок 19 февраля. Спустя 12-часового допроса Эндрю отпустили. В его доме также прошли обыски.

Как пишет The Wall Street Journal, экс-принц находится под следствием полиции из-за слива правительственных документов во время работы на посту торгового представителя Великобритании (2001–2011). В конце 2010 года Эндрю пересылал Эпштейну закрытые отчеты о визитах во Вьетнам, Сингапур, Гонконг и Шэньчжэнь, а также конфиденциальный брифинг по инвестиционным возможностям в Афганистане. Также в переписке он делился сведениями о реструктуризации Royal Bank of Scotland и сообщал детали переговоров с руководством банка.

The Observer узнала, что король дал доступ к данным об экс-принце Эндрю
Политика

Король Великобритании Карл III — старший брат Эндрю — заявил, что с «глубокой обеспокоенностью» узнал о новостях. Он выразил поддержку расследованию и пообещал оказать содействие следствию.

Президент США Дональд Трамп назвал «позором» задержание бывшего принца. «Я думаю, это очень плохо для королевской семьи», — сказал он.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

