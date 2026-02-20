 Перейти к основному контенту
Дело Эпштейна⁠,
0

Трамп назвал «позором» задержание экс-принца Эндрю

Сюжет
Дело Эпштейна

Президент США Дональд Трамп назвал «позором» задержание бывшего принца Эндрю, младшего брата короля Великобритании Карла III. Об этом он заявил журналистам во время пресс-конференции на борту президентского самолета по пути в штат Джорджия, передает The Hill.

«Я думаю, это позор. Я думаю, это очень печально. Я думаю, это очень плохо для королевской семьи», — сказал Трамп.

Бывшего принца Эндрю задержали по делу Эпштейна
Политика
Принц Эндрю

Республиканец также назвал короля Карла III «фантастическим».

О задержании Эндрю 19 февраля сообщили «Би-би-си» и The Telegraph. По данным изданий, оно связано с расследованием против экс-принца в рамках обвинений по делу Джеффри Эпштейна. Полиция не упоминала личность задержанного, однако указала, что ему около 60 лет.

Король Великобритании Карл III заявил, что с «глубокой обеспокоенностью» узнал о новостях о младшем брате. Он отметил, что закон должен восторжествовать.

Спустя 12 часов Эндрю отпустили. Sky News писал, что он выехал из полицейского участка на автомобиле.

Новая волна обсуждений связей Эпштейна с Эндрю начались после того, как были опубликованы мемуары покойной Вирджинии Джуффре. Последняя покончила с собой в апреле 2025 года. В своей книге «Ничья девочка» (Nobody's Girl) Джуффре утверждает, что Эндрю вступал с ней в интимную связь трижды. Первый раз, по ее словам, это произошло в 2001 году в лондонском доме Максвелл.

В конце октября 2025 года Карл III лишил Эндрю королевских титулов и распорядился о его выселении из резиденции в Виндзоре.

Анастасия Карева
Принц Эндрю Дональд Трамп Джеффри Эпштейн Великобритания задержание
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Эндрю Альберт Кристиан Эдвард Маунтбеттен-Виндзор
Эндрю Альберт Кристиан Эдвард Маунтбеттен-Виндзор
бывший принц, лишенный титула
19 февраля 1960 года
Бывшего принца Эндрю отпустили после задержания по делу Эпштейна
Политика
Карл III заявил о поддержке расследования по делу бывшего принца Эндрю
Политика
Британская полиция создала группу для расследования дела принца Эндрю
Общество
