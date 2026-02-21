WSJ узнал о связи арест экс-принца Эндрю со сливом документов Эпштейну

Арест бывшего принца Эндрю был связан не с делом Эпштейна, его допрашивали по делу о сливе правительственных документов, пишет WSJ. Речь идет о временах, когда он занимал пост торгового представителя Британии в 2001–2011 годах

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор (Фото: Aaron Chown / Getty Images)

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор (бывший принц Эндрю) находится под следствием полиции из-за слива правительственных документов во время работы на посту торгового представителя Великобритании (2001–2011), пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, в конце 2010 года Эндрю пересылал Эпштейну закрытые отчеты о визитах во Вьетнам, Сингапур, Гонконг и Шэньчжэнь, а также конфиденциальный брифинг по инвестиционным возможностям в Афганистане. В переписке он делился сведениями о реструктуризации Royal Bank of Scotland и сообщал детали переговоров с руководством банка. Некоторые письма он направлял Эпштейну с пометкой «По запросу».

По версии следствия, Эндрю также способствовал деловым контактам Эпштейна, включая попытки наладить связи с банками и чиновниками в Ливии. Юристы в разговоре с издание отмечают, что доказать злоупотребление должностными полномочиями будет сложно, поскольку потребуется установить умышленное пренебрежение обязанностями или сознательное злоупотребление положением.

Полиция, как пишет газета, ранее уже заявляла, что проверяет сообщения о передаче принцем конфиденциальной информации в период его работы торговым представителем, однако детали расследования не раскрываются.

Как ранее писала The Telegraph, Эпштейн в 2013-м был посредником в переговорах о сделке с Cantor Fitzgerald, возглавляемой Лютником, и экс-принцем Эндрю, который должен был получить £1 млн за «рефералов». При этом сам экс-принц ранее утверждал, что к тому моменту уже оборвал все связи с Эпштейном.

19 февраля 2026-го бывшего принца задержали и доставили в полицейский участок. Эндрю отпустили после 12-часового допроса, в его доме также прошли обыски. Король Карл III — старший брат Эндрю — выразил поддержку расследованию и пообещал оказать содействие следствию.

Впервые скандал из-за связи экс-принца Эндрю с Эпштейном разгорелся еще после первого ареста финансиста в конце 2000-х по делу о торговле людьми. Правозащитница Вирджиния Джуффре, найденная мертвой в апреле прошлого года, тогда обвинила члена королевской семьи в изнасиловании. По ее словам, ей на момент встречи с членом королевской семьи было 17 лет. После публикации их совместных фото в 2011 году, Эндрю был уволен с поста торгового представителя Британии.

В 2021-м, спустя несколько лет после повторного ареста и самоубийства Эпштейна, Джуффре подала гражданский иск в Нью-Йорке против Эндрю. Через год стороны урегулировали иск после выплаты неизвестной суммы со стороны экс-принца. На фоне продолжающегося расследования связей покойного финансиста Эндрю лишили всех титулов и почестей и выселили из королевской резиденции.