 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Эпштейна⁠,
0

Полиция провела обыски в резиденции бывшего принца Эндрю по делу Эпштейна

Сюжет
Дело Эпштейна
Фото: Jaimi Joy / Reuters
Фото: Jaimi Joy / Reuters

В Великобритании полиция провела обыски в частной резиденции британских монархов в Сандрингеме (Норфолк), где после лишения титулов проживал младший брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, сообщает The Guardian со ссылкой на заявления правоохранителей.

Следственные действия проводились после того, как накануне экс-принца задержали в рамках расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна. После скандала, возникшего из-за связей Эндрю с Эпштейном, король Карл III решил лишить Эндрю титулов и почестей и выселить из королевской резиденции.

В полиции уточнили, что обыски в Норфолке завершены, а следственные действия в резиденции Эндрю в Роял-Лодж в Беркшире продолжаются. Подозрение в отношении бывшего принца сформулировано как «неправомерное поведение на государственной должности». Других комментариев полиция пока не дает.

Telegraph узнал, что задержание экс-принца Эндрю готовили несколько дней
Политика
Принц Эндрю

В четверг, 19 февраля, британская полиция задержала Эндрю, но имя задержанного официально не раскрывалось — правоохранители сослались на регламент и указали, что был задержан мужчина «около 60 лет из Норфолка». По данным The Telegraph и BBC, задержание связано с проверкой в рамках расследования, в котором фигурируют обвинения по делу Эпштейна. Примерно через 12 часов Эндрю отпустили из полиции.

Король Великобритании Карл III заявил, что узнал о произошедшем с «глубокой обеспокоенностью» и добавил, что не считает возможным комментировать ситуацию до завершения процедур.

Эпштейн в 2008 году был осужден за склонение несовершеннолетней к проституции. В 2019 году его вновь арестовали в США по обвинениям в торговле несовершеннолетними и вовлечении их в проституцию; в августе 2019-го он покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Принц Эндрю Джеффри Эпштейн Великобритания обыск
Эндрю Альберт Кристиан Эдвард Маунтбеттен-Виндзор фото
Эндрю Альберт Кристиан Эдвард Маунтбеттен-Виндзор
бывший принц, лишенный титула
19 февраля 1960 года
Джеффри Эпштейн фото
Джеффри Эпштейн
финансист, организатор преступной сети
20 января 1953 года
Материалы по теме
Бывшего принца Эндрю задержали по делу Эпштейна
Политика
Карл III заявил о поддержке расследования по делу бывшего принца Эндрю
Политика
В Кремле отказались комментировать задержание бывшего принца Эндрю
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
Die Welt узнала о готовности Украины к уступкам ради вступления в ЕС Политика, 15:21
Подражатель спартанцам предстанет перед судом в Саратове Общество, 15:20
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
США сократили объемы финансовой и военной помощи Украине в 40 раз Политика, 15:17
Полиция провела обыски в резиденции бывшего принца Эндрю по делу Эпштейна Политика, 15:15
Карта управленца: как мотивировать сотрудников на разных этапах карьеры Образование, 15:10
В СНБО анонсировали экспорт военной продукции на миллиарды долларов Политика, 15:09
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Работодатели перестали гнаться за талантами. Что изменилось Образование, 15:02
Bloomberg узнал, кто начал активно скупать российскую нефть вместо Индии Политика, 15:02
МВД предложило закрепить право на временную регистрацию в апартаментах Общество, 14:56
Бывший дом Мэрилин Монро в Калифорнии выставили на продажу за $3,3 млн Недвижимость, 14:54
Мособлдума поддержала идею губернатора создать вытрезвители в Подмосковье Общество, 14:53
В ФНС сообщили о легализации в России более 5,5 тыс. майнеров Крипто, 14:51
На Байкале, где затонул автобус, найдены тела семерых человек Общество, 14:48