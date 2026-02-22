 Перейти к основному контенту
Дело Эпштейна⁠,
The Observer узнала, что король дал доступ к данным об экс-принце Эндрю

Сюжет
Дело Эпштейна
Карл III дал разрешение предоставить полиции доступ к электронным письмам, документам и правительственным файлам о работе экс-принц Эндрю на фоне резонанса из-за его связи с Эпштейном. Ранее Эндрю задержали

Король Великобритании Карл III Виндзор (Чарльз) дал разрешение сотрудникам Букингемского дворца предоставить полиции доступ к файлам и документам о деятельности экс-принца Эндрю на фоне скандала из-за их связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщила The Observer со ссылкой на источник в королевской семье.

Сотрудникам полиции по решению короля будет предоставлен доступ к документам и электронным письмам, а также к правительственным файлам, касающимся работы экс-принца в качестве торгового представителя Великобритании.

«Мы заявили, что будем сотрудничать в полной мере и от всего сердца», — сказал источник в королевской семье, ссылаясь на заявление короля.

Источник не исключил, что в ходе разбирательств могут вскрыться факты осведомленности высокопоставленных лиц Букингемского дворца о действиях принца Эндрю и сокрытия этой информации на протяжении более 15 лет расследований, связанных с Эпштейном.

WSJ узнала о связи ареста экс-принца Эндрю со сливом документов Эпштейну
Политика
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор

The Observer добавила, что полиция теперь имеет более широкие возможности для расширения расследования против бывшего принца. «Если они расследуют одно преступление и обнаруживают другое, они не будут это игнорировать», — сказал старший адвокат по уголовным делам Маркус Джонстон.

19 февраля The Telegraph и Би-би-си сообщили о задержании экс-принца Эндрю. Полиция не назвала имя задержанного, сославшись на регламент, но уточнила, что речь идет о мужчине «около 60 лет из Норфолка». По данным The Telegraph, задержание связано с расследованием против Эндрю в рамках обвинений по делу Эпштейна. Би-би-си привела аналогичную информацию.

The Telegraph сообщила, что бывший премьер-министр Британии Гордон Браун потребовал от полиции провести расследование по факту использования Эндрю самолетов и баз Королевских ВВС для встреч с Эпштейном, в период когда экс-принц был торговым представителем.

В тот же день Карл III заявил, что с «глубокой обеспокоенностью» узнал о новостях об Эндрю и подозрениях в неправомерном поведении на государственной службе. «Теперь предстоит полный, справедливый и надлежащий процесс расследования этого вопроса надлежащим образом и соответствующими органами», — говорилось в заявлении королевской семьи.

30 октября 2025 года король Великобритании Карл III лишил своего младшего брата королевских титулов. В заявлении Букингемского дворца говорилось, что санкции были необходимы, несмотря на то что принц Эндрю продолжает отрицать все обвинения, связанные с его дружбой с Эпштейном. До этого, 17 октября, принц Эндрю сам отказался от титула герцога Йоркского и лишился членства в ордене Подвязки, который является высшим рыцарским орденом Великобритании.

В адрес Эндрю, когда он еще носил титул принца, поступали обвинения в тесных контактах с Эпштейном. Би-би-си, в частности, сообщила, что одну женщину финансист отправил в Великобританию для сексуального контакта с Эндрю. По сведениям телекомпании, встреча могла произойти в 2010 году в поместье Royal Lodge, где тот ранее жил. Также корпорация сообщала, что среди опубликованных 30 января документов по делу Эпштейна были снимки с мужчиной, похожим на Эндрю. Последний отрицал все обвинения в свой адрес.

Эпштейн был осужден в 2008 году за склонение несовершеннолетней к проституции. Он был повторно задержан в США летом 2019-го. Тогда ему предъявили обвинения в торговле девушками, в том числе 14-летними, а также в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дожидаясь суда.

