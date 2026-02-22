Авиакомпании завершили вывозные рейсы российских туристов с Кубы

Минтранс: вывозные рейсы с Кубы завершены, в Москву перевезли 4,3 тыс. человек

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Авиакомпании завершили плановые вывозные рейсы российских туристов с Кубы. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса. Заключительный рейс в рамках программы, стартовавшей 13 февраля, выполнила авиакомпания «Россия» — самолет из Варадеро приземлился в аэропорту Шереметьево в 17:27 мск.

Вывозные рейсы также выполняла авиакомпания Nordwind. В общей сложности два перевозчика выполнили девять рейсов из аэропортов Варадеро, Гавана, Кайо-Коко и Ольгин в Москву и перевезли почти 4,3 тыс. пассажиров.

В Минтрансе отметили, что возможность возобновления рейсов на Кубу будет обсуждаться после нормализации ситуации с поставками в страну авиакеросина.

Обострение ситуации с топливом на острове происходит из-за ужесточения политики США в отношении Кубы. В конце января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. После этого Вашингтон получил возможность вводить дополнительные пошлины на импорт из стран, которые прямо или косвенно поставляют нефть на Кубу.

Посол России на Кубе Виктор Коронелли заявил, что США фактически объявили «энергетическую блокаду Кубы под абсолютно бредовым предлогом».

Гавана 9 февраля предупредила авиакомпании, что в девяти международных аэропортах Кубы в течение месяца — с 10 февраля по 11 марта — не будет авиатоплива Jet A-1.

Минэкономразвития 11 февраля рекомендовало россиянам воздержаться от туристических поездок на Кубу до нормализации обстановки в стране. Российское посольство на следующий день анонсировало поставку нефти на остров в качестве гуманитарной помощи.