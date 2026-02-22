 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Авиакомпании завершили вывозные рейсы российских туристов с Кубы

Минтранс: вывозные рейсы с Кубы завершены, в Москву перевезли 4,3 тыс. человек
Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости
Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Авиакомпании завершили плановые вывозные рейсы российских туристов с Кубы. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса. Заключительный рейс в рамках программы, стартовавшей 13 февраля, выполнила авиакомпания «Россия» — самолет из Варадеро приземлился в аэропорту Шереметьево в 17:27 мск.

Вывозные рейсы также выполняла авиакомпания Nordwind. В общей сложности два перевозчика выполнили девять рейсов из аэропортов Варадеро, Гавана, Кайо-Коко и Ольгин в Москву и перевезли почти 4,3 тыс. пассажиров.

В Минтрансе отметили, что возможность возобновления рейсов на Кубу будет обсуждаться после нормализации ситуации с поставками в страну авиакеросина.

Последний вывозной рейс для российских туристов отправился с Кубы
Политика

Обострение ситуации с топливом на острове происходит из-за ужесточения политики США в отношении Кубы. В конце января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. После этого Вашингтон получил возможность вводить дополнительные пошлины на импорт из стран, которые прямо или косвенно поставляют нефть на Кубу.

Посол России на Кубе Виктор Коронелли заявил, что США фактически объявили «энергетическую блокаду Кубы под абсолютно бредовым предлогом».

Гавана 9 февраля предупредила авиакомпании, что в девяти международных аэропортах Кубы в течение месяца — с 10 февраля по 11 марта — не будет авиатоплива Jet A-1.

Минэкономразвития 11 февраля рекомендовало россиянам воздержаться от туристических поездок на Кубу до нормализации обстановки в стране. Российское посольство на следующий день анонсировало поставку нефти на остров в качестве гуманитарной помощи.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Минтранс Куба рейсы Самолеты авиасообщение
Материалы по теме
Последний вывозной рейс для российских туристов отправился с Кубы
Политика
Путин назвал неприемлемыми новые санкции против Кубы
Политика
Посольство анонсировало поставку российской нефти на Кубу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Стоимость въездной визы в Египет вырастет с 1 марта Общество, 19:38
Макдэвида признали самым ценным игроком хоккейного турнира на Олимпиаде Спорт, 19:35
Трамп поздравил сборную США с победой в хоккейном турнире на Олимпиаде Спорт, 19:33
Как складные смартфоны перестали быть милым чудачеством РБК и Huawei, 19:30
Bloomberg рассказал о новом козыре Китая в преддверии переговоров с США Политика, 19:22
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 19:17
Капитана ЦСКА дисквалифицировали на один матч КХЛ Спорт, 19:09
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Сборная США по хоккею взяла золото на Олимпиаде впервые с 1980 года Спорт, 18:59
Первое с 1980 года золото США в хоккее. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:55
NYT сообщила об обсуждении «Делси Ирана» в Тегеране Политика, 18:51
Во всех аэропортах Москвы второй раз за день ввели ограничения на полеты Политика, 18:50
Собянин рассказал о шутке другого мэра о снегопаде: «какому богу молился» Город, 18:39
Авиакомпании завершили вывозные рейсы российских туристов с Кубы Политика, 18:39