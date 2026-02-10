 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Посол России заявил об энергоблокаде Кубы США под «бредовым» предлогом

США де-факто объявили энергетическую блокаду Кубы, заявил посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью телеканалу «Россия 1». Видео опубликовано в телеграм-канале «Вести».

«Соединенные Штаты фактически объявили энергетическую блокаду Кубы под абсолютно бредовым предлогом о том, что Куба якобы представляет угрозу для национальной безопасности США», — сказал Коронелли.

Уже сейчас в стране отключают электроэнергию на продолжительное время, в первую очередь обслуживают объекты промышленности и социальной сферы, рассказал дипломат. Кроме того, формируются большие очереди на заправках, приостанавливается заправка самолетов в связи с нехваткой авиакеросина.

Коронелли подчеркнул, что Куба ждет помощь со стороны России. Ранее он отмечал, что Россия неоднократно поставляла нефть на Кубу в последние годы и продолжит делать это.

Куба обвинила США в попытке обречь ее на «экстремальные условия жизни»
Политика
Бруно Родригес Паррилья

В конце января президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы, а аткже позволил вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно поставляет нефть на остров.

Куба резко осудила попытки США ввести блокаду поставок топлива. По словам главы МИД Бруно Родригеса Паррильи, США используют шантаж и угрозы, чтобы заставить другие страны поддержать блокаду, что нарушает принципы свободной торговли.

Трамп неоднократно заявлял о «скором крахе» Кубы после военной операции в Венесуэле, где были задержаны президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, указывая на прекращение венесуэльских поставок нефти.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира

Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян. Подробности

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США

ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева

Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Куба США Блокада посол России
Материалы по теме
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
Политика
Посольство России на Кубе сообщило, что переселяет туристов
Политика
Рейс Москва — Гавана вылетел на Кубу без пассажиров
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
Sky узнал об ответе Стармера на призыв уйти Политика, 03:15
Второй аэропорт за ночь приостановил полеты Политика, 03:09
Жители Новороссийска и Анапы почувствовали землетрясение Общество, 03:00
Трамп выдвинул Канаде условия открытия моста между Онтарио и Мичиганом Политика, 02:50
Flowwow ответил на сообщения о продаже российского бизнеса «Яндексу» Бизнес, 02:22
В США самолет приземлился на трассу и столкнулся с машинами Общество, 02:18
Володин рассказал, кто войдет в группу по решению проблем «Почты России» Общество, 02:11
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Посол России заявил об энергоблокаде Кубы США под «бредовым» предлогом Политика, 01:59
Аэропорт Геленджика временно приостановил полеты Политика, 01:48
В Новороссийске объявили ракетную опасность Политика, 01:44
Пособница Эпштейна Максвелл отказалась давать показания конгрессу США Политика, 01:31
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти Политика, 01:18
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Военные уничтожили 20 дронов над Россией за шесть часов Политика, 00:58