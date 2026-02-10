Посол России заявил об энергоблокаде Кубы США под «бредовым» предлогом

США де-факто объявили энергетическую блокаду Кубы, заявил посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью телеканалу «Россия 1». Видео опубликовано в телеграм-канале «Вести».

«Соединенные Штаты фактически объявили энергетическую блокаду Кубы под абсолютно бредовым предлогом о том, что Куба якобы представляет угрозу для национальной безопасности США», — сказал Коронелли.

Уже сейчас в стране отключают электроэнергию на продолжительное время, в первую очередь обслуживают объекты промышленности и социальной сферы, рассказал дипломат. Кроме того, формируются большие очереди на заправках, приостанавливается заправка самолетов в связи с нехваткой авиакеросина.

Коронелли подчеркнул, что Куба ждет помощь со стороны России. Ранее он отмечал, что Россия неоднократно поставляла нефть на Кубу в последние годы и продолжит делать это.

В конце января президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы, а аткже позволил вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно поставляет нефть на остров.

Куба резко осудила попытки США ввести блокаду поставок топлива. По словам главы МИД Бруно Родригеса Паррильи, США используют шантаж и угрозы, чтобы заставить другие страны поддержать блокаду, что нарушает принципы свободной торговли.

Трамп неоднократно заявлял о «скором крахе» Кубы после военной операции в Венесуэле, где были задержаны президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, указывая на прекращение венесуэльских поставок нефти.