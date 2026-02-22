Последний вывозной рейс для российских туристов отправился с Кубы
Самолет, который выполняет последний, 11-й вывозной рейс для туристов из Кубы в Россию, вылетел из Варадеро в Москву, следует из данных онлайн-табло «Шереметьево».
«Рейс выполняет авиакомпания [Россия] Россия на самолете Boeing 777. Время в пути 12 часов 19 минут», — говорится на сайте.
Самолет взлетел 21 февраля в 20:30 по местному времени (22 февраля в 04:30 мск). Приземление запланировано в 16:49 мск.
Ранее программу полетов российских авиакомпаний на Кубу изменили. Росавиация объяснила корректировки сложностями с заправкой самолетов на острове. За несколько дней до этого Гавана предупредила авиакомпании, что в девяти международных аэропортах Кубы в течение месяца — с 10 февраля по 11 марта — не будет авиатоплива Jet A-1.
11 февраля Минэкономразвития порекомендовало россиянам воздержаться от туристических поездок на Кубу до нормализации обстановки на острове, сообщила пресс-служба ведомства.
Нехватка топлива стала следствием энергетического кризиса на Кубе, усугубленного перебоями во внешних поставках и неспособностью страны обеспечить стабильный импорт. Долгое время Куба в значительной степени зависела от нефти из Венесуэлы, поставки которой были прерваны после захвата США президента Николаса Мадуро.
