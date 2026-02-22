 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

В Москве зафиксирован третий подряд рекорд высоты снежного покрова

Синоптик Леус: в Москве зафиксирован 3-й подряд рекорд высоты снежного покрова
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В Москве обновлен третий подряд суточный рекорд по высоте снежного покрова. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. На метеостанции ВДНХ утром 22 февраля снежный покров составил 68 см, что на 5 см выше прежнего рекорда этого дня, установленного в 2010 году.

По прогнозу синоптика, во второй половине дня и начале предстоящей ночи в городе пройдет небольшой снег. Не исключено, что в понедельник может быть обновлен рекорд и для 23 февраля — сейчас он составляет 67 см (установлен в 2010 году).

На других метеостанциях Москвы снежный покров сейчас выше — от 73 см в Тушино до 81 см в МГУ.

В Подмосковье по высоте снежного покрова лидирует Кашира (82 см), далее идут Черусти (81 см) и Коломна (80 см). Минимальная высота снежного покрова отмечена в Дмитрове — 56 см.

В Москве поставлен новый рекорд высоты сугробов
Общество
Фото:Кристина Соловьева / РИА Новости

20 февраля метеорологическая служба МГУ имени М.В.Ломоносова зафиксировала в Москве рекордную за 72 года высоту снежного покрова — 80 см.

21 февраля на метеостанции ВДНХ высота снежного покрова достигла 70 см, что на 32 см больше климатической нормы для этой даты (38 см) и выше рекорда 1966 года (64 см). При этом абсолютный рекорд февраля на ВДНХ остается на уровне 72 см.

Собянин сообщил, что сегодня в Москве будет аномально много снега
Общество
Фото:Владимир Андреев / РБК

В Москве и Подмосковье 19 февраля начался сильный снегопад, который привел к пробкам на дорогах и отменам рейсов. Гидрометцентр объявил оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности в столичном регионе. За сутки в столице выпало 64% месячной нормы осадков.

Снегопад связан с балканским циклоном — по пути к столичному региону тот принес до 23 мм осадков за ночь в Курскую и Орловскую области, это более половины месячной нормы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
снежный покров рекорд снегопад снег сугробы
Материалы по теме
В Москве поставлен новый рекорд высоты сугробов
Общество
Балканский циклон ушел на север вдоль западных регионов России
Общество
В Москве ожидается самый сильный снегопад этой зимы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Результат Непряевой в марафоне на Олимпиаде аннулировали за чужие лыжи Спорт, 15:00
«Роскосмос» опубликовал фото ночного Петербурга с борта МКС Общество, 14:55
В России обновили ГОСТ на растворимый кофе Общество, 14:44
Побеждает серость. Почему из компаний увольняют сильных, а не слабых Образование, 14:36
Шесть регионов Украины частично обесточены Политика, 14:31
Россиянка взяла чужие лыжи. Что происходит в последний день Олимпиады Спорт, 14:30
Россия завоевала одну медаль на Олимпиаде-2026 и установила антирекорд Спорт, 14:29
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Дарья Непряева стала 11-й в марафоне на Олимпиаде Спорт, 14:27
В Кремле назвали процесс переговоров по Украине сложным и рабочим Политика, 14:17
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
В Москве зафиксирован третий подряд рекорд высоты снежного покрова Город, 14:14
Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве Политика, 14:08
Самая богатая спортсменка Олимпиады-2026 завоевала рекордное золото Спорт, 14:05
Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева Политика, 14:03