В Москве зафиксирован третий подряд рекорд высоты снежного покрова

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В Москве обновлен третий подряд суточный рекорд по высоте снежного покрова. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. На метеостанции ВДНХ утром 22 февраля снежный покров составил 68 см, что на 5 см выше прежнего рекорда этого дня, установленного в 2010 году.

По прогнозу синоптика, во второй половине дня и начале предстоящей ночи в городе пройдет небольшой снег. Не исключено, что в понедельник может быть обновлен рекорд и для 23 февраля — сейчас он составляет 67 см (установлен в 2010 году).

На других метеостанциях Москвы снежный покров сейчас выше — от 73 см в Тушино до 81 см в МГУ.

В Подмосковье по высоте снежного покрова лидирует Кашира (82 см), далее идут Черусти (81 см) и Коломна (80 см). Минимальная высота снежного покрова отмечена в Дмитрове — 56 см.

20 февраля метеорологическая служба МГУ имени М.В.Ломоносова зафиксировала в Москве рекордную за 72 года высоту снежного покрова — 80 см.

21 февраля на метеостанции ВДНХ высота снежного покрова достигла 70 см, что на 32 см больше климатической нормы для этой даты (38 см) и выше рекорда 1966 года (64 см). При этом абсолютный рекорд февраля на ВДНХ остается на уровне 72 см.

В Москве и Подмосковье 19 февраля начался сильный снегопад, который привел к пробкам на дорогах и отменам рейсов. Гидрометцентр объявил оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности в столичном регионе. За сутки в столице выпало 64% месячной нормы осадков.

Снегопад связан с балканским циклоном — по пути к столичному региону тот принес до 23 мм осадков за ночь в Курскую и Орловскую области, это более половины месячной нормы.