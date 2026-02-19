 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Отмены рейсов, пробки, сугробы: последствия снегопада в Москве

Снегопад в Москве привел к пробкам и отменам рейсов
Сильный снегопад будет продолжаться в Москве до конца суток, ожидают синоптики. Пробки в столице достигли девяти баллов, в аэропортах задержаны и отменены десятки рейсов
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Москве и Подмосковье с ночи 19 февраля продолжается сильный снегопад, который привел к пробкам на дорогах и отменам рейсов. Гидрометцентр объявил «оранжевый», предпоследний уровень погодной опасности в столичном регионе.

Что говорят синоптики

По данным Гидрометцентра, в течение суток на территории Москвы и области ожидается сильный, местами очень сильный снег, метель, гололедица и снежные заносы на дорогах. Снег будет сопровождаться сильными порывами ветра — до 17 метров в секунду.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за предстоящие сутки, до утра 20 февраля, в Москве выпадет до 23-28 мм осадков или 63% от февральской нормы, будет побит суточный рекорд осадков 56-летней давности.

В Москве ожидается самый сильный снегопад этой зимы
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

К утру четверга на базовой метеостанции ВДНХ снежный покров вырос до 49 см, что составляет 175% от снежной нормы сегодняшнего дня, написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. На метеостанции в Тушино — 54 см, на Балчуге — до 58 см.

Ситуация на дорогах

По данным на 11:30 мск, пробки в столице составляют девять баллов, следует из данных сервиса «Яндекс Карты». Мосовский Дептранс сообщил, что Центр организации дорожного движения оценил загруженность дорог в семь баллов. Средняя скорость движения — 25 км/ч.

Департамент рекомендовал москвичам передвигаться на метро, не пользоваться личным авто, а при необходимости — планировать маршрут заранее. «Если вам необходимо ехать на машине, выезжайте утром до 7:00 и вечером после 20:30», — призвали в ведомстве.

Пробки в Москве достигли девяти баллов на фоне сильного снегопада
Общество
Фото:сервис «Яндекс Карты»

«Яндекс Такси» предупредил, что время в поездке может увеличиться на 30% из-за непогоды, а на отдельных маршрутах, особенно при движении из Подмосковья к транспортным узлам, — в два-три раза по сравнению с обычным днем. Ранее на этой неделе в сервисе допустили, что рост среднего чека на поездку в Москве может достигнуть 20%.

С начала января к борьбе с последствиями снегопада привлечены все городские службы, сообщил мэр Сергей Собянин: «Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится».

Как работают аэропорты

По данным Минтранса, с начала суток в московских аэропортах отменили 19 рейсов на прилет и вылет, 14 рейсов задержаны более чем на два часа — 14 рейсов. «В том числе есть корректировки расписания на вылет из-за ограничений по ветровой составляющей», — сообщили в министерстве. С полуночи четверга аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили более 300 рейсов.

Росавиация сообщила, что для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров работает дополнительный персонал, службы аэропортов работают в усиленном режиме.

Шереметьево предупредил о возможном увеличении времени обслуживания пассажиров и корректировках в расписании и рекомендовал приезжать в аэропорт заранее.

Во Внуково введены «процедуры работы в условиях ограниченной видимости».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Москва снегопад Погода Гидрометцентр синоптики пробки Дептранс Росавиация
