Отмены рейсов, пробки, сугробы: последствия снегопада в Москве
В Москве и Подмосковье с ночи 19 февраля продолжается сильный снегопад, который привел к пробкам на дорогах и отменам рейсов. Гидрометцентр объявил «оранжевый», предпоследний уровень погодной опасности в столичном регионе.
Что говорят синоптики
По данным Гидрометцентра, в течение суток на территории Москвы и области ожидается сильный, местами очень сильный снег, метель, гололедица и снежные заносы на дорогах. Снег будет сопровождаться сильными порывами ветра — до 17 метров в секунду.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за предстоящие сутки, до утра 20 февраля, в Москве выпадет до 23-28 мм осадков или 63% от февральской нормы, будет побит суточный рекорд осадков 56-летней давности.
К утру четверга на базовой метеостанции ВДНХ снежный покров вырос до 49 см, что составляет 175% от снежной нормы сегодняшнего дня, написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. На метеостанции в Тушино — 54 см, на Балчуге — до 58 см.
Ситуация на дорогах
По данным на 11:30 мск, пробки в столице составляют девять баллов, следует из данных сервиса «Яндекс Карты». Мосовский Дептранс сообщил, что Центр организации дорожного движения оценил загруженность дорог в семь баллов. Средняя скорость движения — 25 км/ч.
Департамент рекомендовал москвичам передвигаться на метро, не пользоваться личным авто, а при необходимости — планировать маршрут заранее. «Если вам необходимо ехать на машине, выезжайте утром до 7:00 и вечером после 20:30», — призвали в ведомстве.
«Яндекс Такси» предупредил, что время в поездке может увеличиться на 30% из-за непогоды, а на отдельных маршрутах, особенно при движении из Подмосковья к транспортным узлам, — в два-три раза по сравнению с обычным днем. Ранее на этой неделе в сервисе допустили, что рост среднего чека на поездку в Москве может достигнуть 20%.
С начала января к борьбе с последствиями снегопада привлечены все городские службы, сообщил мэр Сергей Собянин: «Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится».
Как работают аэропорты
По данным Минтранса, с начала суток в московских аэропортах отменили 19 рейсов на прилет и вылет, 14 рейсов задержаны более чем на два часа — 14 рейсов. «В том числе есть корректировки расписания на вылет из-за ограничений по ветровой составляющей», — сообщили в министерстве. С полуночи четверга аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили более 300 рейсов.
Росавиация сообщила, что для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров работает дополнительный персонал, службы аэропортов работают в усиленном режиме.
Шереметьево предупредил о возможном увеличении времени обслуживания пассажиров и корректировках в расписании и рекомендовал приезжать в аэропорт заранее.
Во Внуково введены «процедуры работы в условиях ограниченной видимости».
