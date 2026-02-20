 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Фото: Сергей Елагин / Business Online / Global Look Press
Фото: Сергей Елагин / Business Online / Global Look Press

Метеорологическая служба МГУ имени М.В. Ломоносова зафиксировала в Москве рекордную за 72 года высоту снежного покрова — 80 см, сообщил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко, передает «РИА Новости».

«20 февраля 2026 года в Москве, по данным Метеорологической обсерватории МГУ, отмечена рекордно большая высота снежного покрова за все 72 года наблюдений: 80 см», — сказал Локощенко.

В центре города, на станции Балчуг, снежный покров достиг высоты 77 см.

Синоптик рассказала, когда в Москве начнет меняться погода
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Предыдущий рекорд (77 см) держался с 26 марта 2013 года, говорится в сообщении. Обновление связано с аномально сильным снегопадом 19 февраля. Тогда за сутки выпало 24,4 мм осадков — это седьмой показатель за всю историю наблюдений с 1954 года.

Абсолютный рекорд суточных зимних осадков (31,4 мм) был зафиксирован 14 декабря 1981 года.

РБК обратился за комментарием в мэрию и направил запрос в Метеорологическую обсерваторию МГУ.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил ранее, что 20 февраля высота сугробов возле МГУ составила 79 см, на Балчуге составила 77 см, в Тушино — 71 см, в Подмосковье (Черустях и Коломне) — до 81 см, максимум с начала зимы.

Те же цифры приводил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, добавив, что, «таким образом, снежный максимум нынешней зимы, который составлял 61 см, как и суточный рекорд по высоте снежного покрова (64 см), обновлены».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Москва сугробы рекорд
Материалы по теме
Синоптик рассказала, когда в Москве начнет меняться погода
Общество
Синоптик рассказал, когда закончится снегопад в Москве
Общество
Синоптик сообщила о вторых рекордных осадках в Москве за зиму
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 17:31
Путин подписал указ о приеме в гражданство России физика Голубова Общество, 18:25
«Спартак» вылетит на первый в году матч РПЛ прямо со сбора в ОАЭ Спорт, 18:21
Среди погибших на Байкале китайских туристов был ребенок Общество, 18:18
Как подготовить сильное выступление в стиле Netflix Образование, 18:16
Посол обосновал отказ считать Швейцарию нейтральным посредником Политика, 18:14
Макдэвид сменил Кросби в роли капитана. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:13
Норвегия обновила мировой рекорд по числу золотых медалей на ОИ-2026 Спорт, 18:12
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Россиянки назвали качества и стратегию идеального мужчины-инвестора
РАДИО
 Инвестиции, 18:11
Разрешите команде злиться. Почему эти эмоции важны для успеха Образование, 18:08
Верховный суд США вынес решение об отмене тарифов Трампа Экономика, 18:07
Прокуратура попросила увеличить штраф экс-сенатору Рауфу Арашукову Общество, 18:03
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Джеймс Кэмерон высказался о продаже Warner Bros. Что беспокоит режиссера Life, 17:59
Кросби не примет участие в полуфинале Олимпиады из-за травмы Спорт, 17:58