В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Фото: Сергей Елагин / Business Online / Global Look Press

Метеорологическая служба МГУ имени М.В. Ломоносова зафиксировала в Москве рекордную за 72 года высоту снежного покрова — 80 см, сообщил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко, передает «РИА Новости».

«20 февраля 2026 года в Москве, по данным Метеорологической обсерватории МГУ, отмечена рекордно большая высота снежного покрова за все 72 года наблюдений: 80 см», — сказал Локощенко.

В центре города, на станции Балчуг, снежный покров достиг высоты 77 см.

Предыдущий рекорд (77 см) держался с 26 марта 2013 года, говорится в сообщении. Обновление связано с аномально сильным снегопадом 19 февраля. Тогда за сутки выпало 24,4 мм осадков — это седьмой показатель за всю историю наблюдений с 1954 года.

Абсолютный рекорд суточных зимних осадков (31,4 мм) был зафиксирован 14 декабря 1981 года.

РБК обратился за комментарием в мэрию и направил запрос в Метеорологическую обсерваторию МГУ.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил ранее, что 20 февраля высота сугробов возле МГУ составила 79 см, на Балчуге составила 77 см, в Тушино — 71 см, в Подмосковье (Черустях и Коломне) — до 81 см, максимум с начала зимы.

Те же цифры приводил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, добавив, что, «таким образом, снежный максимум нынешней зимы, который составлял 61 см, как и суточный рекорд по высоте снежного покрова (64 см), обновлены».