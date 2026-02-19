В Москве ожидается самый сильный снегопад этой зимы

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве 19 февраля ожидается самый сильный снегопад этой зимы — за 24 часа, до утра пятницы, в городе выпадет 23–28 мм осадков при месячной норме 44 мм. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Высота снежного покрова за сутки может увеличиться на 32 см и достигнуть 75 см на ВДНХ, 83 см на Балчуге, 84 см в Тушино и 87 см на станции МГУ. Тишковец допустил, что показатель на ВДНХ может превысить рекорд для 19 февраля (66 см), зафиксированный в 2024 году, а также приблизиться к максимуму февраля (72 см), установленному в 1994 году.

Кроме того, может быть превышен суточный рекорд осадков, установленный 56 лет назад. Также ожидается, что по количеству осадков за сутки этот снегопад войдет в тройку самых мощных для февраля за всю историю регулярных наблюдений на метеостанции ВДНХ — наряду с 1966 годом (35,5 мм) и 1970 годом (23,3 мм).

Снегопад ослабеет к утру пятницы, но будет продолжаться до утра субботы, после чего прекратится. Он связан с балканским циклоном — по пути к столичному региону он принес до 23 мм осадков за ночь в Курскую и Орловскую области — это более половины месячной нормы, уточнил синоптик.

Снегопад в столице начался утром, видимость снизилась до 1100 м. В аэропорту Шереметьево она сократилась до 800 м, во Внуково — до 400 м.

Дептранс сообщил, что, по данным Центра организации дорожного движения, загруженность дорог в Москве достигла 6 баллов, средняя скорость движения — 23 км/ч. Из-за буксующих грузовиков затруднено движение на МКАД, в районе улицы Маршала Катукова, и на Третьем транспортном кольце, в районе Сущевского Вала, дом 66.