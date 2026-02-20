 Перейти к основному контенту
branding image
Общество⁠,
0

В Москве за сутки выпало 64% месячной нормы снега

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

За минувшие сутки в Москве выпало 28 мм осадков, что составляет 64% месячной нормы февраля. Такие данные были зафиксированы на метеостанции Балчуг, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале.

По данным синоптика, на опорной метеостанции ВДНХ выпало 23 мм осадков, или 52% месячной нормы. «На других столичных метеостанциях в осадкомеры попало еще больше: МГУ — 25 мм, Балчуге — 28 мм, что составляет 64% от нормы всего февраля», — сказал Тишковец.

В Туле выпало 31 мм осадков при месячной норме в 38 мм, а в Рязанской области — 41 мм снега при месячной норме в 36–42 мм.

Синоптик сообщила о вторых рекордных осадках в Москве за зиму
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

По прогнозу синоптика, снежный балканский циклон продолжит перемещаться на север вдоль западных регионов России. По словам Тишковца, наибольшее количество осадков ожидается в Верхнем и Среднем Поволжье и в Башкортостане. «Без осадков обойдется только в республике Коми, в Ненецком округе и на юге нашей страны», — отметил он.

Температурный фон в большинстве регионов вернется к климатической норме: на Русском Севере днем температура будет варьироваться от минус 6 до минус 11 градусов, в средней полосе России — ожидается около минус 4 до минус 9 градусов, на юге — от нуля до плюс 5 градусов, а в Крыму и на Кубани потеплеет до плюс 13 градусов.

Ранее Тишковец спрогнозировал потепление. По его словам морозы в Центральной России ослабнут и в этом сезоне больше не вернутся.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
снегопад Москва Погода Евгений Тишковец
