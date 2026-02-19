Собянин: сегодня в Москве будет аномально много снега

Собянин сообщил, что сегодня в Москве будет аномально много снега

Фото: Владимир Андреев / РБК

В Москве 19 февраля выпадет более 70% месячной нормы осадков — это аномально много, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале. Снег будет идти в течение всего дня и ночи и продолжится на следующий день.

Собянин отметил, что все городские службы с начала января, включая коммунальные и инженерные, задействованы в ликвидации последствий снегопадов. Он также добавил, что ситуация крайне сложная.

В Москве и Подмосковье с ночи 19 февраля продолжается сильный снегопад. Гидрометцентр объявил оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности в столичном регионе.

По данным Гидрометцентра, в течение суток в Москве и области ожидаются сильный, местами очень сильный снег, метель, гололедица и снежные заносы на дорогах. Также прогнозируются порывы ветра до 17 м/с.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что до утра 20 февраля в Москве может выпасть 23–28 мм осадков. Он также сообщил, что может быть превышен суточный рекорд осадков 56-летней давности.

По данным на 12:30 мск, пробки в Москве достигли 8 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс Карты». В дептрансе сообщили, что, по оценке ЦОДД, средняя скорость движения в городе составляет 26 км/ч. Ведомство также указало, что движение осложнено на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центре города.