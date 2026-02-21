В Москве поставлен новый рекорд высоты сугробов

Тишковец: в Москве на ВДНХ снежный покров вырос до 70 см и обновил рекорд

Фото: Кристина Соловьева / РИА Новости

Высота снежного покрова в Москве на метеостанции ВДНХ достигла 70 см, что на 32 см выше климатической нормы для 21 февраля (38 см). Показатели побили рекорд 1966 года (64 см), сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. При этом абсолютный рекорд февраля на ВДНХ пока не побит, он остается на уровне 72 см.

По данным синоптика, на Балчуге высота снежного покрова составляет 78 см, в Тушино — 73 см.

В Подмосковье наиболее высокий снежный покров зафиксировали в Черустях (84 см), Кашире (83 см) и Коломне (81 см).

В Москве и Подмосковье 19 февраля начался сильный снегопад, который привел к пробкам на дорогах и отменам рейсов. Гидрометцентр объявил оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности в столичном регионе. За сутки в столице выпало 64% месячной нормы осадков.

Снегопад связан с балканским циклоном — по пути к столичному региону тот принес до 23 мм осадков за ночь в Курскую и Орловскую области, это более половины месячной нормы.