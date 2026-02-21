 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Москве поставлен новый рекорд высоты сугробов

Тишковец: в Москве на ВДНХ снежный покров вырос до 70 см и обновил рекорд
Фото: Кристина Соловьева / РИА Новости
Фото: Кристина Соловьева / РИА Новости

Высота снежного покрова в Москве на метеостанции ВДНХ достигла 70 см, что на 32 см выше климатической нормы для 21 февраля (38 см). Показатели побили рекорд 1966 года (64 см), сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. При этом абсолютный рекорд февраля на ВДНХ пока не побит, он остается на уровне 72 см.

По данным синоптика, на Балчуге высота снежного покрова составляет 78 см, в Тушино — 73 см.

В Подмосковье наиболее высокий снежный покров зафиксировали в Черустях (84 см), Кашире (83 см) и Коломне (81 см).

Собянин сообщил, что сегодня в Москве будет аномально много снега
Общество
Фото:Владимир Андреев / РБК

В Москве и Подмосковье 19 февраля начался сильный снегопад, который привел к пробкам на дорогах и отменам рейсов. Гидрометцентр объявил оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности в столичном регионе. За сутки в столице выпало 64% месячной нормы осадков.

В Москве поставлен новый рекорд высоты сугробов
Video

Снегопад связан с балканским циклоном — по пути к столичному региону тот принес до 23 мм осадков за ночь в Курскую и Орловскую области, это более половины месячной нормы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Москва снегопад снежный покров рекорд ВДНХ Евгений Тишковец
Материалы по теме
Собянин сообщил, что сегодня в Москве будет аномально много снега
Общество
В Москве ожидается самый сильный снегопад этой зимы
Общество
«Яндекс Go» предупредил о росте цен на такси в выходные из-за снега
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Вашингтон поддержал отмену бойкота россиян на Паралимпиаде Политика, 12:51
В Дели предупредили о риске теракта на фоне проведения саммита по ИИ Политика, 12:50
Армия России взяла под контроль село Карповка в ДНР Политика, 12:47
Посол США поддержал претензии Израиля на земли от Нила до Евфрата Политика, 12:43
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Российских фигуристов не пустят на чемпионат мира Спорт, 12:36
Как США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане. Видео Политика, 12:35
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
WSJ рассказала о вырвавшихся на свободу боевиках ИГ в Сирии Политика, 12:14
Сила слабых связей: как малознакомые люди делают нашу жизнь лучше Образование, 12:13
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Над территорией Ульяновской области сбили беспилотник Политика, 12:08
Спортсменка чуть не лишилась глаза. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 12:02
На Байкале шесть человек спасли из двух частично затонувших машин Общество, 12:00
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов Политика, 12:00