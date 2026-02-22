Орбан и Туск поспорили из-за помощи Украине

Дональд Туск и Виктор Орбан (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Глава польского правительства Дональд Туск и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поспорили в соцсети X по вопросу европейской помощи Украине.

Туск написал, что Орбан заблокировал помощь евроблока Украине, а лидер польской оппозиции Ярослав Качиньский, по его словам, пытается заблокировать программу SAFE, предусматривающую финансирование обороны и польской оружейной промышленности. «Угадайте, кто доволен», — написал Туск.

Программа SAFE была официально утверждена 27 мая 2025 года и предоставляет ЕС возможность совместного заимствования средств для финансирования оборонных проектов, таких как системы противовоздушной обороны, беспилотников и кибертехнологий. Средства будут предоставляться в виде льготных кредитов.

В ответ Орбан заявил, что несет ответственность за венгерский народ и за Венгрию и будет руководствоваться этими соображениями. «Если кто-то причинит им вред, мой долг защитить их. Так будет и сейчас», — говорится в ответной публикации Орбана. Он также сообщил, что до возобновления поставок нефти Венгрия не намерена оказывать поддержку Украине.

Между Венгрией и Украиной давно существуют разногласия. В частности, венгерский премьер последовательно выступает против присоединения Украины как к ЕС, так и к НАТО. Орбан также неоднократно критически высказывался о военной помощи Киеву. Так, в январе он заявил, что помощь Украине приведет ЕС «к экономическому краху». Он, сославшись на то, что евроблок требует от Будапешта отказаться от социальной поддержки граждан Венгрии в пользу Украины, вновь назвал приоритетом население своей страны.

Несколькими днями ранее Венгрия заблокировала кредит ЕС для Украины в размере €90. МИД страны заявили, Будапешт поддержит выделение Киеву средств, если транзит нефти по трубопроводу «Дружба» будет возобновлен.

Варшава же, несмотря на разногласия по ряду вопросов, продолжает оказывать Киеву военную поддержку. Так, в октябре 2025 года глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что «для защиты Европы» необходимо предоставить Украине больше оружия и боеприпасов. Позднее польский президент Кароль Навроцкий анонсировал, что Варшава передаст Киеву свои истребители «МиГ» в обмен на украинские антидроновые системы.