Орбан заявил, что помощь Украине приведет ЕС «к экономическому краху»

Виктор Орбан (Фото: Christian Bruna / Getty Images)

Евросоюз требует от Венгрии отказаться от системы поддержки семей, пенсий, дешевой энергии, больниц и справедливых налогов, чтобы деньги можно было выделить Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в X.

«Украина требует €800 миллиардов в течение следующего десятилетия, не считая военных расходов... Мы отказываемся! Этот путь ослабляет Европу и ведет ее к экономическому краху. Венгрия будет и дальше ставить интересы своего народа на первое место», — написал Орбан в своих соцсетях.

22 декабря Украина получила последний в 2025 году транш от Еврокомиссии (ЕК) в размере €2,3 млрд в рамках программы Ukraine Facility.

Программа Ukraine Facility была запущена в 2024 году сроком на четыре года. Финансирование предоставляется в виде сочетания грантов (безвозвратной помощи) и льготных кредитов. Оно привязано к выполнению Украиной согласованного плана реформ и достижению инвестиционных индикаторов. По данным украинского Минфина, с 2024 года в госбюджет страны по этой программе поступило более €26,7 млрд, из них более €10,6 млрд — в 2025 году.

В 2026 году Украина дополнительно получит €90 млрд и общего европейского бюджета. Такое решение было принято после отказа от использования замороженных российских активов.

Виктор Орбан сообщил в декабре прошлого года, что рассматривал возможность наложить вето на совместный заем стран ЕС в поддержку Украины, однако сделал так, чтобы Будапешт не участвовал в обеспечении кредита, чтобы не подвергаться давлению крупных стран ЕС. «У нас на груди одновременно стояли бы немецкий, французский и итальянский сапоги», — пояснил Орбан.