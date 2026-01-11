 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Орбан заявил, что помощь Украине приведет ЕС «к экономическому краху»

Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Christian Bruna / Getty Images)

Евросоюз требует от Венгрии отказаться от системы поддержки семей, пенсий, дешевой энергии, больниц и справедливых налогов, чтобы деньги можно было выделить Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в X.

«Украина требует €800 миллиардов в течение следующего десятилетия, не считая военных расходов... Мы отказываемся! Этот путь ослабляет Европу и ведет ее к экономическому краху. Венгрия будет и дальше ставить интересы своего народа на первое место», — написал Орбан в своих соцсетях.

22 декабря Украина получила последний в 2025 году транш от Еврокомиссии (ЕК) в размере €2,3 млрд в рамках программы Ukraine Facility.

Программа Ukraine Facility была запущена в 2024 году сроком на четыре года. Финансирование предоставляется в виде сочетания грантов (безвозвратной помощи) и льготных кредитов. Оно привязано к выполнению Украиной согласованного плана реформ и достижению инвестиционных индикаторов. По данным украинского Минфина, с 2024 года в госбюджет страны по этой программе поступило более €26,7 млрд, из них более €10,6 млрд — в 2025 году.

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Политика
Эмманюэль Макрон

В 2026 году Украина дополнительно получит €90 млрд и общего европейского бюджета. Такое решение было принято после отказа от использования замороженных российских активов.

Виктор Орбан сообщил в декабре прошлого года, что рассматривал возможность наложить вето на совместный заем стран ЕС в поддержку Украины, однако сделал так, чтобы Будапешт не участвовал в обеспечении кредита, чтобы не подвергаться давлению крупных стран ЕС. «У нас на груди одновременно стояли бы немецкий, французский и итальянский сапоги», — пояснил Орбан.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Илья Трапезников
Украина ЕС Орбан Венгрия Военная операция на Украине
Материалы по теме
Британия и Украина подписали «дорожную карту» по столетнему партнерству
Политика
Politico узнало, во сколько кредит Украине обойдется Евросоюзу
Политика
Венгрия, Чехия и Словакия не стали участвовать в выделении кредита Киеву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Жертвой атаки БПЛА на Воронеж стала учительница Общество, 20:32
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
Глава IIHF исключил отказ НХЛ от поездки на Игры из-за проблем на арене Спорт, 20:28
Белый дом задумался о вариантах помощи участникам протестов в Иране Политика, 20:18
Орбан заявил, что помощь Украине приведет ЕС «к экономическому краху» Политика, 20:04
Конец «черных ящиков»: как промышленность переходит на открытый код Отрасли, 19:58
Reuters назвал Китай целью операции США с похищением Мадуро Политика, 19:40
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Президент Кубы заявил о готовности страны защищать свою свободу Политика, 19:32
Лусиано Гонду перешел из «Зенита» в ЦСКА Спорт, 19:23
Президент Ирана призвал жителей страны выходить на улицы Политика, 19:20
Три американских бобслеиста выпали из саней на этапе Кубка мира Спорт, 18:58
Власти Киевской области призвали жителей перестать перекрывать дороги Политика, 18:55
Bloomberg узнал о подготовке миссии НАТО «Арктический страж» в Гренландии Политика, 18:54
ЦАХАЛ нанесла удар по позициям «Хезболлы» на юге Ливана Политика, 18:32