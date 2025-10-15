 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава МИД Польши заявил о планах Украины воевать еще три года

Сикорский: Украина планирует продолжение боевых действий в течение трех лет
Сюжет
Военная операция на Украине
Европа должна сохранить курс на поддержку Киева и для собственной защиты передать больше оружия и боеприпасов, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Москва осуждает западную военную помощь Украине
Фото: Сергей Коровайный / Reuters
Фото: Сергей Коровайный / Reuters

Украинцы «планируют эту войну на три года», заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский во время визита в Лондон, передает Reuters. Он сказал, что это «разумно», и призвал страны Евросоюза сохранять поддержку Киева.

«И мы должны убедить [президента России Владимира] Путина в том, что мы готовы придерживаться этого курса по крайней мере эти три года», — сказал он.

Дипломат считает, что «для защиты Европы» необходимо предоставить Украине больше оружия и боеприпасов.

Сикорский заявил, что «Россия может проникнуть вглубь Европы», и выразил надежду, что президент США Дональд Трамп поставит Киеву ракеты большой дальности Tomahawk.

Путин предупредил о готовности России сбивать ракеты Tomahawk
Политика
Запуск ракеты Tomahawk

В конце сентября вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США обсуждают возможность поставок на Украину крылатых ракет Tomahawk, при этом окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом.

Через несколько дней The Wall Street Journal написала, что Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону предоставить Украине разведданные, необходимые для ударов вглубь территории России. На этой неделе Трамп заявил, что, если конфликт на Украине не будет урегулирован, США могут отправить Киеву крылатые ракеты.

Москва осуждает любую военную помощь Украине. При этом Кремль подчеркивал, что Россия готова к урегулированию, несмотря на напряженность в связи с возможными поставками.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Польша Радослав Сикорский военная операция России в Сирии Дональд Трамп
Материалы по теме
NYT рассказала о проблемах с передачей Киеву ракет Tomahawk
Политика
Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России
Политика
Axios узнал, что Зеленский и Трамп обсудили поставки ракет Tomahawk Киеву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:15
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Какие сборные уже вышли на чемпионат мира по футболу 2026 года Спорт, 13:10
Талибы сообщили о гибели 12 человек в боях на границе с Пакистаном Политика, 13:03
Минимальная ставка аренды жилья в Москве поставила новый рекорд за 30 лет Недвижимость, 13:01
ВС разрешил конфискацию автомобилей сожителей злостных нарушителей Общество, 13:01
На «Госуслугах» запустили жизненную ситуацию «Налоговый вычет» Технологии и медиа, 13:00
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
В КХЛ рассказали о планах по модернизации после ошибочной шайбы СКА Спорт, 12:59
Россия отказалась исполнить решение ЕСПЧ по выплате Грузии более €250 млн Политика, 12:58
Все дело в дубе: Chateau Le Grand Vostock о своих новинках Вино, 12:58
Какие процессы поменять при росте производстваПодписка на РБК, 12:54
Дерзкий против мягкого. Сравнительный тест Geely Monjaro и Chery Tiggo 9 Авто, 12:53
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Почему IT-бизнес молодеет и уходит в регионы Радио РБК, 12:49