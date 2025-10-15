Глава МИД Польши заявил о планах Украины воевать еще три года

Европа должна сохранить курс на поддержку Киева и для собственной защиты передать больше оружия и боеприпасов, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Москва осуждает западную военную помощь Украине

Фото: Сергей Коровайный / Reuters

Украинцы «планируют эту войну на три года», заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский во время визита в Лондон, передает Reuters. Он сказал, что это «разумно», и призвал страны Евросоюза сохранять поддержку Киева.

«И мы должны убедить [президента России Владимира] Путина в том, что мы готовы придерживаться этого курса по крайней мере эти три года», — сказал он.

Дипломат считает, что «для защиты Европы» необходимо предоставить Украине больше оружия и боеприпасов.

Сикорский заявил, что «Россия может проникнуть вглубь Европы», и выразил надежду, что президент США Дональд Трамп поставит Киеву ракеты большой дальности Tomahawk.

В конце сентября вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США обсуждают возможность поставок на Украину крылатых ракет Tomahawk, при этом окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом.

Через несколько дней The Wall Street Journal написала, что Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону предоставить Украине разведданные, необходимые для ударов вглубь территории России. На этой неделе Трамп заявил, что, если конфликт на Украине не будет урегулирован, США могут отправить Киеву крылатые ракеты.

Москва осуждает любую военную помощь Украине. При этом Кремль подчеркивал, что Россия готова к урегулированию, несмотря на напряженность в связи с возможными поставками.