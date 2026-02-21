 Перейти к основному контенту
Дело Эпштейна⁠,
0

Fox News узнал, где пройдет допрос Клинтонов по делу Эпштейна

Fox News: Билла и Хиллари Клинтон допросят по делу Эпштейна в родном городе
Сюжет
Дело Эпштейна

Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга экс-госсекретарь Хиллари будут допрошены по делу финансиста Джеффри Эпштейна в поселке Чаппакуа в штате Нью-Йорк, где они проживают более 20 лет. Об этом сообщает Fox News.

«Дача показаний Клинтонами состоится в Чаппакуа, штат Нью-Йорк, 26 и 27 февраля в соответствии с их графиком. Дача показаний проводится в соответствии с правилами палаты представителей и комитетов», — сообщили телеканалу в комитете палаты представителей по надзору.

Чаппакуа — поселок в городе Нью-Касл, штат Нью-Йорк. Он расположен примерно в 50 км от Нью-Йорка.

Клинтоны приобрели дом в Чаппакуа в конце 1990-х годов, с тех пор пара проживает там.

От Мика Джаггера до Фиделя Кастро: 300 имен из дела Эпштейна
Политика

На 26 февраля назначен допрос Хиллари Клинтон, а 27 февраля показания должен дать Билл. По словам председателя комитета по надзору Джеймса Комера (республиканец от Кентукки), допросы пройдут в закрытом режиме. При этом Хиллари Клинтон заявила, что хочет сделать открытыми слушания во время дачи показаний.

Изначально Билл и Хиллари Клинтон должны были явиться в конгресс для допроса в январе, однако супруги не сделали этого. Тогда комитет палаты представителей проголосовал за привлечение их к ответственности за неуважение и неявку на дачу показаний после выдачи повесток. Клинтоны назвали выданные им повестки «недействительными и юридически не исполнимыми».

В начале февраля пресс-секретарь Билла Клинтона Анхель Уренья заявил, что супруги согласились дать показания.

В 2008 году финансиста Джеффри Эпштейна осудили за склонение несовершеннолетней к проституции. Летом 2019-го его повторно задержали и предъявили обвинения в торговле девушками, в том числе 14-летними, а также в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дожидаясь суда.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Билл Клинтон Хиллари Клинтон допрос Джеффри Эпштейн
Хиллари Клинтон фото
Хиллари Клинтон
политик
26 октября 1947 года
Джеффри Эпштейн фото
Джеффри Эпштейн
финансист, организатор преступной сети
20 января 1953 года
