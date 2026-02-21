Fox News узнал, где пройдет допрос Клинтонов по делу Эпштейна
Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга экс-госсекретарь Хиллари будут допрошены по делу финансиста Джеффри Эпштейна в поселке Чаппакуа в штате Нью-Йорк, где они проживают более 20 лет. Об этом сообщает Fox News.
«Дача показаний Клинтонами состоится в Чаппакуа, штат Нью-Йорк, 26 и 27 февраля в соответствии с их графиком. Дача показаний проводится в соответствии с правилами палаты представителей и комитетов», — сообщили телеканалу в комитете палаты представителей по надзору.
Чаппакуа — поселок в городе Нью-Касл, штат Нью-Йорк. Он расположен примерно в 50 км от Нью-Йорка.
Клинтоны приобрели дом в Чаппакуа в конце 1990-х годов, с тех пор пара проживает там.
На 26 февраля назначен допрос Хиллари Клинтон, а 27 февраля показания должен дать Билл. По словам председателя комитета по надзору Джеймса Комера (республиканец от Кентукки), допросы пройдут в закрытом режиме. При этом Хиллари Клинтон заявила, что хочет сделать открытыми слушания во время дачи показаний.
Изначально Билл и Хиллари Клинтон должны были явиться в конгресс для допроса в январе, однако супруги не сделали этого. Тогда комитет палаты представителей проголосовал за привлечение их к ответственности за неуважение и неявку на дачу показаний после выдачи повесток. Клинтоны назвали выданные им повестки «недействительными и юридически не исполнимыми».
В начале февраля пресс-секретарь Билла Клинтона Анхель Уренья заявил, что супруги согласились дать показания.
В 2008 году финансиста Джеффри Эпштейна осудили за склонение несовершеннолетней к проституции. Летом 2019-го его повторно задержали и предъявили обвинения в торговле девушками, в том числе 14-летними, а также в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дожидаясь суда.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану
Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ
США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски