От Мика Джаггера до Фиделя Кастро: 300 имен из дела Эпштейна

Генпрокурор США Пэм Бонди обнародовала список более чем 300 имен, фигурирующих в файлах по делу Джеффри Эпштейна. Кто упомянут в архиве — в инфографике РБК

Генеральный прокурор США Пэм Бонди 15 февраля опубликовала документы, связанные с делом Джеффри Эпштейна. В них фигурируют более 300 известных персон.

Упоминание в документах не подразумевает наличия противоправных действий или даже прямых контактов с Эпштейном. Как отметили в Минюсте, некоторые лица состояли в прямой переписке с Эпштейном или его сообщницей Гислейн Максвелл, а другие фигурируют в части документов (включая публикации в прессе), которая не связана с делами Эпштейна и Максвелл. Поскольку в архив по делу включены файлы ФБР, касающиеся расследования, в списке генпрокурора Бонди оказались и обвинители Эпштейна и Максвелл.

Больше всего в списке упоминаний американских политиков — 82 человека. Из них чаще всего в файлах встречается имя экс-советника президента США Трампа и бывшего главного стратега Белого дома Стива Бэннона, с которым Эпштейн состоял в переписке и встречался. На втором месте по количеству упоминаний — сам американский президент и бизнесмен Дональд Трамп (1433 упоминания) и Билл Клинтон (1192) — с обоими Джеффри Эпштейн был знаком. Также среди упоминаемых Барак Обама , Джо Байден , Джордж Буш-младший, Рональд Рейган и Дик Чейни.

Еще 79 имен в списке принадлежат силовикам и юристам, в том числе работавшим над обвинениями против финансиста. В их числе Барри Кришер — первый прокурор, возбудивший дело против Эпштейна (упоминается 53 раза). Однако чаще всего, почти 8,9 тыс. раз, упоминается Кэтлин Руэммлер, которая была юридическим советником Белого дома при Обаме, а в последние годы занимала должность главного юрисконсульта инвестиционного банка Goldman Sachs. Руэммлер, которая, как пишет NYT, была советником, доверенным лицом и подругой Эпштейна, после публикации файлов была вынуждена подать в отставку.

Также в документах из архива упоминаются 46 бизнесменов, инвесторов и топ-менеджеров, среди которых Илон Маск , Марк Цукерберг , Джефф Безос . Чаще всего, около 8,2 тыс. раз, в файлах встречается имя бывшего гендиректора инвесткомпании Apollo Global Management Леона Блэка (Forbes оценивает его состояние в $13,2 млрд). Его NYT назвала одним из основных источников дохода Эпштейна — известно, что миллиардер заплатил финансисту более $150 млн.

Еще 45 имен принадлежат деятелям культуры, шоу-бизнеса и медиа, среди которых Мик Джаггер , Бейонсе и даже умершая в 1970 году Дженис Джоплин. Чаще всего встречаются имена режиссера Вуди Аллена (7079) и журналиста Майкла Вольфа (5173). Первый был другом и соседом Эпштейна в Нью-Йорке и регулярно обедал у Эпштейна, в том числе вместе с женой. Второй состоял с Эпштейном в переписке и давал ему советы относительно связей с Дональдом Трампом.

Также в перечне генпрокурора упоминается ряд мировых политиков — от Кира Стармера (10) и Биньямина Нетаньяху (639) до Фиделя Кастро (49) и Маргарет Тэтчер (53). Чаще всего, более 5,6 тыс. раз, упомянут бывший еврокомиссар и экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон, которого подозревают в передаче Эпштейну правительственной информации.

В списке есть врачи, в том числе психиатр из Йельского университета (признан нежелательной организацией в России) Генри Джарецки (665) и некая Сьюзан Поуп (9), выступавшая свидетелем по делу. Также в списке фигурируют официально обвиненные подельники Джеффри Эпштейна: Гислейн Максвелл (13,2 тыс. упоминаний) и владелец модельного агентства Жан-Люк Брюнель (7,4 тыс.).

Максвелл была осуждена в 2021 году на 20 лет за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и сейчас отбывает наказание. Брюнеля задержали в 2020 году по подозрению в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. В июне 2021 года он оказался под следствием по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, а в феврале 2022 года покончил с собой в тюремной камере.