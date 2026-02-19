 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Эпштейна⁠,
0

От Мика Джаггера до Фиделя Кастро: 300 имен из дела Эпштейна

Кто из знаменитостей оказался упомянут в файлах Эпштейна: 300 имен
Сюжет
Дело Эпштейна
Сюжет
Инфографика РБК
Генпрокурор США Пэм Бонди обнародовала список более чем 300 имен, фигурирующих в файлах по делу Джеффри Эпштейна. Кто упомянут в архиве — в инфографике РБК

Генеральный прокурор США Пэм Бонди 15 февраля опубликовала документы, связанные с делом Джеффри Эпштейна. В них фигурируют более 300 известных персон.

Упоминание в документах не подразумевает наличия противоправных действий или даже прямых контактов с Эпштейном. Как отметили в Минюсте, некоторые лица состояли в прямой переписке с Эпштейном или его сообщницей Гислейн Максвелл, а другие фигурируют в части документов (включая публикации в прессе), которая не связана с делами Эпштейна и Максвелл. Поскольку в архив по делу включены файлы ФБР, касающиеся расследования, в списке генпрокурора Бонди оказались и обвинители Эпштейна и Максвелл.

Больше всего в списке упоминаний американских политиков — 82 человека. Из них чаще всего в файлах встречается имя экс-советника президента США Трампа и бывшего главного стратега Белого дома Стива Бэннона, с которым Эпштейн состоял в переписке и встречался. На втором месте по количеству упоминаний — сам американский президент и бизнесмен  Дональд Трамп (1433 упоминания) и Билл Клинтон (1192) — с обоими  Джеффри Эпштейн был знаком. Также среди упоминаемых  Барак ОбамаДжо Байден , Джордж Буш-младший, Рональд Рейган и Дик Чейни.

Еще 79 имен в списке принадлежат силовикам и юристам, в том числе работавшим над обвинениями против финансиста. В их числе Барри Кришер — первый прокурор, возбудивший дело против Эпштейна (упоминается 53 раза). Однако чаще всего, почти 8,9 тыс. раз, упоминается Кэтлин Руэммлер, которая была юридическим советником Белого дома при Обаме, а в последние годы занимала должность главного юрисконсульта инвестиционного банка Goldman Sachs. Руэммлер, которая, как пишет NYT, была советником, доверенным лицом и подругой Эпштейна, после публикации файлов была вынуждена подать в отставку.

Также в документах из архива упоминаются 46 бизнесменов, инвесторов и топ-менеджеров, среди которых  Илон МаскМарк ЦукербергДжефф Безос . Чаще всего, около 8,2 тыс. раз, в файлах встречается имя бывшего гендиректора инвесткомпании Apollo Global Management Леона Блэка (Forbes оценивает его состояние в $13,2 млрд). Его NYT назвала одним из основных источников дохода Эпштейна — известно, что миллиардер заплатил финансисту более $150 млн.

Еще 45 имен принадлежат деятелям культуры, шоу-бизнеса и медиа, среди которых  Мик Джаггер , Бейонсе и даже умершая в 1970 году Дженис Джоплин. Чаще всего встречаются имена режиссера Вуди Аллена (7079) и журналиста Майкла Вольфа (5173). Первый был другом и соседом Эпштейна в Нью-Йорке и регулярно обедал у Эпштейна, в том числе вместе с женой. Второй состоял с Эпштейном в переписке и давал ему советы относительно связей с Дональдом Трампом.

Также в перечне генпрокурора упоминается ряд мировых политиков — от Кира Стармера (10) и Биньямина Нетаньяху (639) до Фиделя Кастро (49) и Маргарет Тэтчер (53). Чаще всего, более 5,6 тыс. раз, упомянут бывший еврокомиссар и экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон, которого подозревают в передаче Эпштейну правительственной информации.

В списке есть врачи, в том числе психиатр из Йельского университета (признан нежелательной организацией в России) Генри Джарецки (665) и некая Сьюзан Поуп (9), выступавшая свидетелем по делу. Также в списке фигурируют официально обвиненные подельники Джеффри Эпштейна: Гислейн Максвелл (13,2 тыс. упоминаний) и владелец модельного агентства Жан-Люк Брюнель (7,4 тыс.).

Максвелл была осуждена в 2021 году на 20 лет за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и сейчас отбывает наказание. Брюнеля задержали в 2020 году по подозрению в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. В июне 2021 года он оказался под следствием по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, а в феврале 2022 года покончил с собой в тюремной камере.

Джеффри Эпштейн — американский финансист, осужденный за склонение к занятию проституцией в 2008 году. В 2019-м был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию и покончил с собой, не дожидаясь решения суда.

Судебные документы по делу Эпштейна рассекречивали по частям в 2019–2025 годах. 30 января 2026 года Минюст США обнародовал 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков, что стало самой масштабной публикацией документов по делу финансиста-педофила.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Сирина Анастасия Сирина, София Шошина София Шошина, Светлана Прохорова Светлана Прохорова
Джеффри Эпштейн США Минюст США бизнесмены Билл Клинтон
Джеффри Эпштейн фото
Джеффри Эпштейн
финансист, организатор преступной сети
20 января 1953 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Барак Обама фото
Барак Обама
экс-президент, политик
4 августа 1961 года
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Джо Байден фото
Джо Байден
политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
Марк Цукерберг фото
Марк Цукерберг
программист, предприниматель
14 мая 1984 года
Вуди Аллен фото
Вуди Аллен
кинорежиссер, сценарист, актер
30 ноября 1935 года
Мик Джаггер фото
Мик Джаггер
музыкант, певец
26 июля 1943 года
Хиллари Клинтон фото
Хиллари Клинтон
политик
26 октября 1947 года
Билл Гейтс фото
Билл Гейтс
предприниматель, сооснователь компании Microsoft
28 октября 1955 года
Джефф Безос фото
Джефф Безос
бизнесмен, основатель Amazon
12 января 1964 года
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Материалы по теме
Генпрокурор США опубликовала 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
Политика
Axios подсчитал, скольким людям связи с Эпштейном загубили карьеры
Политика
Ведущий юрист Goldman Sachs подала в отставку из-за связей с Эпштейном
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 18 фев, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 18 фев, 17:47
GAC раскрыл комплектации гибридного кроссовера S7 для России Авто, 14:43
В Липецкой области создали оперштаб после обрушения крыши цеха завода Общество, 14:42
Кузбасс договорился с РЖД о вывозе 55 млн тонн угля Бизнес, 14:39
IPC отреагировал на идею не давать россиянам визы на Паралимпиаду Спорт, 14:39
Пятерых спасли после обрушения крыши на «Моторинвесте» в Липецкой области Общество, 14:39
На столицу обрушился циклон «Валли»: отмены рейсов, пробки и сугробы Life, 14:39
Аэропорты Москвы обслужили более 400 рейсов в снегопад Общество, 14:39
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Путин заявил о разочаровании многих россиян в зарубежных судах Политика, 14:38
АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака «Можно, а зачем?» Общество, 14:29
Поставщик «Калашникова» опроверг обвинения в афере на 35 млн руб. Общество, 14:27
В Липецкой области обрушилась крыша одного из цехов завода «Моторинвест» Общество, 14:23
La Repubblica узнала об идее не давать россиянам визы на Паралимпиаду Спорт, 14:21
Умер игравший против Карпова в матче за шахматную корону голландец Тимман Спорт, 14:17
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15