Еще в семи российских аэропортах ограничили полеты
Временные ограничения на прием и выпуск рейсов ввели в аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево), Ижевска, Оренбурга, Самары (Курумоч), Перми (Большое Савино) и Чебоксар. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнили в сообщении.
Такие меры в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
Также остаются ограничения на полеты в аэропортах Саратова и Волгограда, где их ввели ранее вечером 20 февраля.
18 февраля Чебоксары дважды подверглись атаке дронов. Повреждения получили несколько автомобилей. Как сообщил Минздрав Чувашии, пострадал один человек, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В ночь на 20 февраля ограничения на полеты вводили в Волгограде, Геленджике, Краснодаре и Сочи. Кроме того, в Сочи, Анапе и Геленджике накануне объявляли угрозу атаки беспилотников, мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об отражении удара. По данным Минобороны, всего за ночь над Россией сбили 149 БПЛА.
