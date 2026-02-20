 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Еще в семи российских аэропортах ограничили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Временные ограничения на прием и выпуск рейсов ввели в аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево), Ижевска, Оренбурга, Самары (Курумоч), Перми (Большое Савино) и Чебоксар. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнили в сообщении.

Такие меры в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Также остаются ограничения на полеты в аэропортах Саратова и Волгограда, где их ввели ранее вечером 20 февраля.

За ночь силы ПВО сбили 149 беспилотников над регионами России
Политика

18 февраля Чебоксары дважды подверглись атаке дронов. Повреждения получили несколько автомобилей. Как сообщил Минздрав Чувашии, пострадал один человек, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В ночь на 20 февраля ограничения на полеты вводили в Волгограде, Геленджике, Краснодаре и Сочи. Кроме того, в Сочи, Анапе и Геленджике накануне объявляли угрозу атаки беспилотников, мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об отражении удара. По данным Минобороны, всего за ночь над Россией сбили 149 БПЛА.

Читайте РБК в Telegram.

Анастасия Луценко
аэропорты Казань Нижнекамск Росавиация Оренбург Ижевск Самара Пермь Чебоксары
