В Чувашии один человек пострадал во время атаки БПЛА

Минздрав Чувашии сообщил о пострадавшем после атаки дронов

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Минздрав Чувашии сообщил в телеграм-канале об одном пострадавшем в результате атаки БПЛА на Чебоксары.

«В состоянии средней степени тяжести пациент доставлен в больницу, где получает всю необходимую медицинскую помощь. Угрозы для жизни нет», — уточнили в ведомстве.

Вопрос оказания медицинской помощи находится на личном контроле главы Чувашии Олега Николаева.

Рано утром 18 февраля Николаев сообщил, что дроны атаковали Новоюжный район Чебоксар и Чебоксарский округ. Позднее Новоюжный район подвергся еще одной атаке. Аэропорт Чебоксар приостанавливал полеты, ограничения были сняты в 8:56 мск.

По данным Минобороны, в минувшую ночь над российскими регионами сбито 43 беспилотника, больше всего — 21 — над Брянской областью.