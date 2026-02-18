 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Минздрав Чувашии сообщил о пострадавшем после атаки дронов

В Чувашии один человек пострадал во время атаки БПЛА
Военная операция на Украине
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Минздрав Чувашии сообщил в телеграм-канале об одном пострадавшем в результате атаки БПЛА на Чебоксары.

«В состоянии средней степени тяжести пациент доставлен в больницу, где получает всю необходимую медицинскую помощь. Угрозы для жизни нет», — уточнили в ведомстве.

Вопрос оказания медицинской помощи находится на личном контроле главы Чувашии Олега Николаева.

Глава Севастополя рассказал о начиненном металлическими шарами дроне
Политика
Фото:Razvozhaev / Telegram

Рано утром 18 февраля Николаев сообщил, что дроны атаковали Новоюжный район Чебоксар и Чебоксарский округ. Позднее Новоюжный район подвергся еще одной атаке. Аэропорт Чебоксар приостанавливал полеты, ограничения были сняты в 8:56 мск.

По данным Минобороны, в минувшую ночь над российскими регионами сбито 43 беспилотника, больше всего — 21 — над Брянской областью.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Чувашия
