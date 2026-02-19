 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Анапе и Геленджике объявили угрозу атаки беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Анапе и Геленджике объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили мэрия Анапы и глава Геленджика Алексей Богодистов в телеграм-каналах.

Власти призвали граждан сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала опасности.

В трех регионах России объявили ракетную опасность
Политика
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Ранее 19 февраля была объявлена угроза атаки БПЛА на территории города Новороссийска, об этом писал глава региона Андрей Кравченко. Кроме того, были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Валерия Антонова
Анапа Геленджик БПЛА Военная операция на Украине
Материалы по теме
Школы в районе Чебоксар перевели на дистанционный режим после атаки БПЛА
Политика
За ночь над Россией сбили 151 беспилотник
Политика
На Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами из-за падения частей БПЛА
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 17:29
Лакерник заявил, что объективное судейство для ISU стоит безумных денег Спорт, 22:26
Хачанов взял сет у Алькараса, но все равно проиграл ему на турнире в Дохе Спорт, 22:19
Reuters узнал о шансе Netflix повысить ставки в борьбе за Warner Bros. Технологии и медиа, 22:17
Вслед за Геленджиком для полетов закрыли аэропорт Сочи Политика, 22:13
Мэр Вашингтона объявила режим ЧС из-за прорыва канализации у реки Потомак Политика, 22:08
Петросян пошла на риск. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 22:00
Непогода оставила без света 20 тыс. человек в Запорожской области Политика, 21:58
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как прошла первая встреча «Совета мира» Трампа. Эфир телеканала РБК Политика, 21:57
Бразильский футболист перешел из «Краснодара» в худший клуб РПЛ Спорт, 21:56
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Трамп заявил, что мир узнает что будет с Ираном через 10 дней Политика, 21:52
Путин обсудил с Лукашенко подготовку заседания Высшего госсовета Политика, 21:45
Футболист ЦСКА вошел в десятку лучших вингеров до 21 года вне топ-5 лиг Спорт, 21:43
Аэропорт Геленджика закрыли для полетов Политика, 21:36