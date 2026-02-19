В Анапе и Геленджике объявили угрозу атаки беспилотников

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Анапе и Геленджике объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили мэрия Анапы и глава Геленджика Алексей Богодистов в телеграм-каналах.

Власти призвали граждан сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала опасности.

Ранее 19 февраля была объявлена угроза атаки БПЛА на территории города Новороссийска, об этом писал глава региона Андрей Кравченко. Кроме того, были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара.