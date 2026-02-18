 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Чебоксары подверглись атаке дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Беспилотники атаковали новоюжный район Чебоксар и Чебоксарский округ (Яуши), повреждены несколько машин, сообщает глава Чувашии Олег Николаев в телеграм-канале.

«Главное на данный момент. Пострадавших нет. Разрушений капитальных строений нет. Зафиксированы повреждения нескольких автомобилей», — говорится в сообщении.

В аэропорту Чебоксары действуют ограничения на полеты.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Софья Полковникова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
В трех регионах России объявили ракетную опасность Политика, 06:24
Чебоксары подверглись атаке дронов Политика, 06:23
Лукашенко назвал «позорищем» необходимость импорта свинины из России Политика, 06:06
В работе YouTube произошел глобальный сбой Технологии и медиа, 05:52
Россия потребует от НАТО на бумаге закрепить нерасширение на восток Политика, 05:19
Аэропорт Чебоксар приостановил полеты Политика, 05:13
Berliner Zeitung рассказала о хаосе в день старта саммита по ИИ в Индии Политика, 05:11
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Умерла работавшая над «Спасателями» и «Спящей красавицей» Disney аниматор Общество, 05:05
Reuters сравнил дипломатию Уиткоффа и Кушнера с отделением неотложки Политика, 04:57
Экс-жену Галицкого похоронили в Оренбургской области Общество, 04:09
Экзарх ответил на статью Bloomberg о росте числа приходов РПЦ в Африке Политика, 04:01
Мужчину лишили гражданства России за оскорбление паспорта Политика, 03:44
В Швеции арестовали россиянина по запросу США Общество, 03:31
Аэропорт Саратова приостановил полеты Политика, 02:58