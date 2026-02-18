Чебоксары подверглись атаке дронов
Беспилотники атаковали новоюжный район Чебоксар и Чебоксарский округ (Яуши), повреждены несколько машин, сообщает глава Чувашии Олег Николаев в телеграм-канале.
«Главное на данный момент. Пострадавших нет. Разрушений капитальных строений нет. Зафиксированы повреждения нескольких автомобилей», — говорится в сообщении.
В аэропорту Чебоксары действуют ограничения на полеты.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада
Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального
В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа
Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов
В школьную программу добавят «служение»
Трамп призвал Украину стать более сговорчивой