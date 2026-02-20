За ночь силы ПВО сбили 149 беспилотников над регионами России

Минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами 149 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Дроны были уничтожены в период с 23.00 мск 19 февраля до 7.00 мск 20 февраля. Больше всего беспилотников — 57 — сбили над Брянской областью. Еще 28 БПЛА военные перехватили над акваторией Черного моря, 28 — над акваторией Азовского моря. 20 аппаратов уничтожили над Крымом, 17 — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и один — над Белгородской областью.

В Сочи, Анапе и Геленджике объявляли угрозу атаки беспилотников. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщал об отражении атаки дронов. В городе сработала система ПВО.

В результате атаки беспилотников на Севастополь погиб мужчина. По словам губернатора Михаила Развожаева, 30-летний мужчина получил осколочное ранение головы и грудной клетки.