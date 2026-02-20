Политика,
0
Аэропорты Волгограда и Саратова закрыли для полетов
Временные ограничения на причем и вылет гражданских воздушных судов введены в аэропортах Саратова и Волгограда, сообщает Росавиация.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Материал дополняется
