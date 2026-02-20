 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Мэр Сочи сообщил об отражении атаки дронов

Мэр Сочи Прошунин: силы ПВО отражают атаку беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине

В Сочи сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил мэр города Андрей Прошунин в телеграм-канале.

«Отражается атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — написал он в 23:52.

Прошунин отметил, что все экстренные службы находятся в состоянии максимальной готовности. Он попросил жителей и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Также он напомнил о запрете съемки работы ПВО и обломков беспилотников.

Губернатор Севастополя сообщил об отражении воздушной атаки на город
Политика

Вечером 19 февраля в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На территории города объявили угрозу атаки БПЛА.

Также угрозу атаки дронов объявили в Анапе и Геленджике. Власти призвали граждан сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала опасности.

В период с 20:00 до 23:00 мск 19 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего дронов — 16 — уничтожили над Краснодарским краем и Крымом.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Сочи Андрей Прошунин беспилотники ПВО
