В России с начала года более 120 раз рушились крыши зданий из-за снега

В МЧС рассказали, сколько крыш в России обрушилось под тяжестью снега

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

С начала 2026 года в России было зарегистрировано более 120 случаев обрушения крыш зданий, 60 из них произошли только за последнюю неделю, сообщило МЧС.

«Инциденты зафиксированы на производственных объектах, в жилом фонде, а также на объектах социальной и культурной инфраструктуры — в том числе в школах, на спортивных сооружениях и в многоквартирных домах», — говорится в сообщении.

Больше всего обрушений произошло в Центральном и Приволжском федеральных округах, добавили в ведомстве.

Со следующей недели февраля, как писали синоптики, на территории Центральной России ожидается потепление. Однако последующее похолодание приведет к насыщению снега влагой и росту нагрузки на конструкции, пояснили в МЧС, призвав органы местного самоуправления своевременно очищать кровли от снежных навесов.

19 февраля на юге Москвы под снегом обрушилась кровля катка.