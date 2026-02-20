 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В МЧС рассказали, сколько крыш в России обрушилось под тяжестью снега

В России с начала года более 120 раз рушились крыши зданий из-за снега
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

С начала 2026 года в России было зарегистрировано более 120 случаев обрушения крыш зданий, 60 из них произошли только за последнюю неделю, сообщило МЧС.

«Инциденты зафиксированы на производственных объектах, в жилом фонде, а также на объектах социальной и культурной инфраструктуры — в том числе в школах, на спортивных сооружениях и в многоквартирных домах», — говорится в сообщении.

В Липецкой области обрушилась крыша одного из цехов завода «Моторинвест»
Общество
Фото:МЧС России

Больше всего обрушений произошло в Центральном и Приволжском федеральных округах, добавили в ведомстве.

Со следующей недели февраля, как писали синоптики, на территории Центральной России ожидается потепление. Однако последующее похолодание приведет к насыщению снега влагой и росту нагрузки на конструкции, пояснили в МЧС, призвав органы местного самоуправления своевременно очищать кровли от снежных навесов.

19 февраля на юге Москвы под снегом обрушилась кровля катка.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Валерия Антонова
обрушение МЧС снегопад
Материалы по теме
В Татарстане обрушилась крыша трехэтажного склада
Общество
В липецком «Моторинвесте» рассказали подробности обрушения крыши
Общество
Высота снежного покрова в Москве впервые с начала зимы превысила полметра
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
Die Welt узнала о готовности Украины к уступкам ради вступления в ЕС Политика, 15:21
Подражатель спартанцам предстанет перед судом в Саратове Общество, 15:20
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
США сократили объемы финансовой и военной помощи Украине в 40 раз Политика, 15:17
Полиция провела обыски в резиденции бывшего принца Эндрю по делу Эпштейна Политика, 15:15
Карта управленца: как мотивировать сотрудников на разных этапах карьеры Образование, 15:10
В СНБО анонсировали экспорт военной продукции на миллиарды долларов Политика, 15:09
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Работодатели перестали гнаться за талантами. Что изменилось Образование, 15:02
Bloomberg узнал, кто начал активно скупать российскую нефть вместо Индии Политика, 15:02
МВД предложило закрепить право на временную регистрацию в апартаментах Общество, 14:56
Бывший дом Мэрилин Монро в Калифорнии выставили на продажу за $3,3 млн Недвижимость, 14:54
Мособлдума поддержала идею губернатора создать вытрезвители в Подмосковье Общество, 14:53
В ФНС сообщили о легализации в России более 5,5 тыс. майнеров Крипто, 14:51
На Байкале, где затонул автобус, найдены тела семерых человек Общество, 14:48