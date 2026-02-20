В МЧС рассказали, сколько крыш в России обрушилось под тяжестью снега
С начала 2026 года в России было зарегистрировано более 120 случаев обрушения крыш зданий, 60 из них произошли только за последнюю неделю, сообщило МЧС.
«Инциденты зафиксированы на производственных объектах, в жилом фонде, а также на объектах социальной и культурной инфраструктуры — в том числе в школах, на спортивных сооружениях и в многоквартирных домах», — говорится в сообщении.
Больше всего обрушений произошло в Центральном и Приволжском федеральных округах, добавили в ведомстве.
Со следующей недели февраля, как писали синоптики, на территории Центральной России ожидается потепление. Однако последующее похолодание приведет к насыщению снега влагой и росту нагрузки на конструкции, пояснили в МЧС, призвав органы местного самоуправления своевременно очищать кровли от снежных навесов.
19 февраля на юге Москвы под снегом обрушилась кровля катка.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению
Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве
Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией
Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих
Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле