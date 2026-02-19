Синоптик спрогнозировал потепление в Центральной России

Тишковец: крепкие морозы в этом сезоне уже не вернутся

Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press

Морозы в Центральной России ослабнут и в этом сезоне больше не вернутся, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Все указывает на то, что ледниковый период в Центральной России завершился, и крепкие морозы в этом сезоне уже не вернутся», — рассказал он. По словам синоптика, давление составит 738 мм ртутного столба, что может негативно сказаться на состоянии метеозависимых людей.

Также Тишковец рассказал, что из-за обильного снегопада в Москве высота снежного покрова достигнет 75 см на ВДНХ, на Балчуге — 83 см, а в МГУ — 87 см. Эти сугробы окажутся самыми высокими с начала зимы, и будут вдвое выше климатической нормы, которая составляет 39 см.

19 февраля будет побит рекорд сугробов для этого дня, который в прошлый раз был зафиксирован в 2024 году. Вероятно, сугробы также побьют рекорд 1994 года, когда их высота составила 72 см.

За предстоящие 24 часа до утра 20 февраля в Москве выпадет до 28 мм осадков, что составляет до 63% от всей февральской нормы. «Это будет самый сильный снегопад этой зимы! Будет побит суточный рекорд осадков 56-летней давности, а по всему февралю сегодняшний снегопад, наряду с 1966 годом (35,5 мм) и 1970 годом (23,3 мм) войдет в тройку самых мощных за всю историю регулярных наблюдений на опорной столичной метеостанции ВДНХ!» — рассказал синоптик.

29 января высота сугробов достигла 62 см и побила суточный рекорд 1956 года. За три дня в Москве тогда выпало 57% от месячной нормы осадков.