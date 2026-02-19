 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Синоптик спрогнозировал потепление в Центральной России

Тишковец: крепкие морозы в этом сезоне уже не вернутся
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press

Морозы в Центральной России ослабнут и в этом сезоне больше не вернутся, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Все указывает на то, что ледниковый период в Центральной России завершился, и крепкие морозы в этом сезоне уже не вернутся», — рассказал он. По словам синоптика, давление составит 738 мм ртутного столба, что может негативно сказаться на состоянии метеозависимых людей.

Также Тишковец рассказал, что из-за обильного снегопада в Москве высота снежного покрова достигнет 75 см на ВДНХ, на Балчуге — 83 см, а в МГУ — 87 см. Эти сугробы окажутся самыми высокими с начала зимы, и будут вдвое выше климатической нормы, которая составляет 39 см.

«Яндекс Go» предупредил о сложностях с такси после снегопада в Москве
Общество
Фото:Софья Сандурская / ТАСС

19 февраля будет побит рекорд сугробов для этого дня, который в прошлый раз был зафиксирован в 2024 году. Вероятно, сугробы также побьют рекорд 1994 года, когда их высота составила 72 см.

За предстоящие 24 часа до утра 20 февраля в Москве выпадет до 28 мм осадков, что составляет до 63% от всей февральской нормы. «Это будет самый сильный снегопад этой зимы! Будет побит суточный рекорд осадков 56-летней давности, а по всему февралю сегодняшний снегопад, наряду с 1966 годом (35,5 мм) и 1970 годом (23,3 мм) войдет в тройку самых мощных за всю историю регулярных наблюдений на опорной столичной метеостанции ВДНХ!» — рассказал синоптик.

29 января высота сугробов достигла 62 см и побила суточный рекорд 1956 года. За три дня в Москве тогда выпало 57% от месячной нормы осадков.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
потепление Погода снегопад Евгений Тишковец Москва Центральный округ
Материалы по теме
Москву накроет снегопад с порывами ветра до 17 м/с
Общество
Пробки в Москве достигли 10 баллов из-за снегопада
Общество
В «Яндекс Такси» оценили рост цен на фоне снегопада и 10-балльных пробок
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 18 фев, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 18 фев, 17:47
Бывшего президента Южной Кореи признали виновным в организации восстания Политика, 10:06
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
«Я усыновил команду»: как работать с инфантильными сотрудниками Образование, 10:00
Посол назвал главный тренд для иностранного бизнеса в Саудовской Аравии Бизнес, 09:57
Тимур Иванов подал иск к Минобороны об отправке на военную операцию Политика, 09:56
Синоптик спрогнозировал потепление в Центральной России Общество, 09:50
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:50
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Укус хамелеона. Зачем компании в России начали притворяться «бирюзовыми»Подписка на РБК, 09:45
В Москве ожидается самый сильный снегопад этой зимы Общество, 09:43
Основатель Zenden рассказал о статусе свидетеля в уголовном деле
РАДИО
 Бизнес, 09:41
Таиланд депортировал обвиняемого в хищении свыше 3,2 млрд руб. россиянина Общество, 09:39
Основатель Zenden Андрей Павлов — РБК: «Попали под удар. Бывает»
РАДИО
 Бизнес, 09:33
Как Россия потеряла медалиста Олимпиады-2026 Спорт, 09:30
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам Технологии и медиа, 09:29