В липецком «Моторинвесте» рассказали подробности обрушения крыши

Фото: glavn48 / VK

Работы по очистке крыш от снега на предприятии «Моторинвест» в Липецкой области проводили «на постоянной» основе». Об этом РБК сообщила пресс-служба предприятия.

«Возможная причина случившегося — аномальный для региона объем осадков, выпавший в последние сутки», — отметили в пресс-службе.

«Сегодня около 13 часов дня на производственной площадке завода электромобилей и гибридов Evolute произошло частичное обрушение кровли в зоне комплектации цеха сварки (около 1500 кв. м, или 10% от общей площади). Цех планировался к запуску в апреле 2026 года», — говорится в сообщении.

Сотрудникам, которые оказались в зоне обрушения, оказывается необходимая медицинская помощь, им и их семьям окажут также материальную поддержку, говорится в сообщении.

О том, что предварительной причиной обрушения крыши стало скопление большого количества снега, ранее сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На место происшествия после обрушения выехали спасатели и другие экстренные службы. Спасатели смогли извлечь из-под завалов пятерых человек, которых осмотрели медики. Подробная информация об их состоянии неизвестна.

Утром 19 февраля металлическая крыша обрушилась на катке в Чертаново на юге Москвы. Каток находится напротив жилого дома, на момент происшествия он не работал. Никто не пострадал. Причиной обрушения также стало большое скопление снега.