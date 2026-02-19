В липецком «Моторинвесте» рассказали подробности обрушения крыши
Работы по очистке крыш от снега на предприятии «Моторинвест» в Липецкой области проводили «на постоянной» основе». Об этом РБК сообщила пресс-служба предприятия.
«Возможная причина случившегося — аномальный для региона объем осадков, выпавший в последние сутки», — отметили в пресс-службе.
«Сегодня около 13 часов дня на производственной площадке завода электромобилей и гибридов Evolute произошло частичное обрушение кровли в зоне комплектации цеха сварки (около 1500 кв. м, или 10% от общей площади). Цех планировался к запуску в апреле 2026 года», — говорится в сообщении.
Сотрудникам, которые оказались в зоне обрушения, оказывается необходимая медицинская помощь, им и их семьям окажут также материальную поддержку, говорится в сообщении.
О том, что предварительной причиной обрушения крыши стало скопление большого количества снега, ранее сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
На место происшествия после обрушения выехали спасатели и другие экстренные службы. Спасатели смогли извлечь из-под завалов пятерых человек, которых осмотрели медики. Подробная информация об их состоянии неизвестна.
Утром 19 февраля металлическая крыша обрушилась на катке в Чертаново на юге Москвы. Каток находится напротив жилого дома, на момент происшествия он не работал. Никто не пострадал. Причиной обрушения также стало большое скопление снега.
