Высота снежного покрова в Москве впервые с начала зимы превысила полметра
Высота снежного покрова в Москве впервые за эту зиму превысила полуметровую отметку. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
На опорной метеостанции ВДНХ утром в среду зафиксировано 52 см снега. На других столичных площадках значения еще выше: 53 см на Балчуге и 55 см в Тушино.
Синоптик отметил, что продолжение снегопадов может привести к обновлению исторического максимума уже в четверг, 29 января. Таким образом, столица приближается к абсолютному рекорду, установленному 70 лет назад, в 1956 году. Тогда высота снежного покрова достигала 57 см.
За прошедшие сутки в Москве выпало 20% от месячной нормы осадков, сообщил Тишковец.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине
Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков
Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу
Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom
США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы
В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России