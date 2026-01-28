Высота снежного покрова в Москве впервые с начала зимы превысила полметра

Высота снежного покрова в Москве впервые за эту зиму превысила полуметровую отметку. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На опорной метеостанции ВДНХ утром в среду зафиксировано 52 см снега. На других столичных площадках значения еще выше: 53 см на Балчуге и 55 см в Тушино.

Video

Синоптик отметил, что продолжение снегопадов может привести к обновлению исторического максимума уже в четверг, 29 января. Таким образом, столица приближается к абсолютному рекорду, установленному 70 лет назад, в 1956 году. Тогда высота снежного покрова достигала 57 см.

За прошедшие сутки в Москве выпало 20% от месячной нормы осадков, сообщил Тишковец.