Общество
В Татарстане обрушилась крыша трехэтажного склада

Спасатели ликвидируют последствия обрушения крыши склада в Татарстане
Фото: Екатерина Сычкова / URA.ru / Global Look Press
Фото: Екатерина Сычкова / URA.ru / Global Look Press

В Зеленодольске (Татарстан) произошло обрушение кровли трехэтажного складского здания. На место выехали 82 спасателя и 27 единиц техники, сообщает пресс-служба главного управления МЧС республики.

В дежурную часть поступило сообщение об обрушении кровли в трехэтажном здании, которое находится на улице Машиностроителей. На данный момент на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Информация о причинах обрушения, а также о пострадавших уточняется.

После обрушения крыши ТЦ в Новосибирске возбудили уголовное дело
Общество

В начале февраля в Новосибирске частично обрушилась крыша сельской школы. По информации регионального МЧС, никто не пострадал. По предварительным данным, площадь обрушения составила около 100 кв. м, стены и перекрытия здания не повреждены.

Анастасия Карева
Республика Татарстан обрушение крыши склад МЧС
