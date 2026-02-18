В Татарстане обрушилась крыша трехэтажного склада
В Зеленодольске (Татарстан) произошло обрушение кровли трехэтажного складского здания. На место выехали 82 спасателя и 27 единиц техники, сообщает пресс-служба главного управления МЧС республики.
В дежурную часть поступило сообщение об обрушении кровли в трехэтажном здании, которое находится на улице Машиностроителей. На данный момент на месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Информация о причинах обрушения, а также о пострадавших уточняется.
В начале февраля в Новосибирске частично обрушилась крыша сельской школы. По информации регионального МЧС, никто не пострадал. По предварительным данным, площадь обрушения составила около 100 кв. м, стены и перекрытия здания не повреждены.
