В Липецкой области обрушилась крыша одного из цехов завода «Моторинвест»
В Липецкой области произошло обрушение крыши одного из цехов автозавода «Моторинвест», сообщил губернатор Игорь Артамонов.
«По предварительной информации, под завалами могут находиться люди. Спасательные службы направлены на место происшествия для проведения аварийно-спасательных работ», — добавил он.
Позднее Артамонов сообщил о спасении пятерых человек из-под завалов. Их осматривают медики, информация о состоянии уточняется. Организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий.
По словам губернатор, предварительной причиной обрушения стало скопление снега на крыше цеха. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы. На месте работают все необходимые службы, добавил он.
Материал дополняется.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению
Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве
Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией
Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих
Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле