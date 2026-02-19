 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Липецкой области обрушилась крыша одного из цехов завода «Моторинвест»

Артамонов сообщил о поиске людей под обрушившейся крышей «Моторинвеста»
Из-под завалов спасены пятеро человек, заявил губернатор региона Артамонов. Предварительно, причиной обрушения стало скопление снега на крыше цеха, пояснил он
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Липецкой области произошло обрушение крыши одного из цехов автозавода «Моторинвест», сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«По предварительной информации, под завалами могут находиться люди. Спасательные службы направлены на место происшествия для проведения аварийно-спасательных работ», — добавил он.

Позднее Артамонов сообщил о спасении пятерых человек из-под завалов. Их осматривают медики, информация о состоянии уточняется. Организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий.

По словам губернатор, предварительной причиной обрушения стало скопление снега на крыше цеха. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы. На месте работают все необходимые службы, добавил он.

Материал дополняется.

Теги
Игорь Артамонов Липецкая область
