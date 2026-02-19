 Перейти к основному контенту
Общество
0

На юге Москвы обрушилась кровля катка

На юге Москвы обрушилась кровля катка
Video

В районе Чертаново на юге Москвы обрушилась металлическая кровля катка, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Такие же данные со ссылкой на источник приводит «360».

По информации РЕН ТВ, обрушение произошло на площади 1500–2000 кв. м. Каток находится напротив жилого дома.

Как уточнили телеканалу в администрации Южного административного округа (ЮАО), в момент инцидента каток не работал, пострадавших нет.

«360» уточняет, что обрушение произошло на Днепропетровской улице, около дома 16, корпус 1. По данным источника «РИА Новости» в экстренных службах, причиной обрушения стала сильная нагрузка снега.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили РБК, что силы МЧС не работают на месте происшествия, рекомендовали обратиться в «Жилищник».
РБК направил запрос в ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное».

В ночь на 19 февраля на Москву обрушился сильный снегопад.

Татьяна Зыкина
каток кровля обрушение
