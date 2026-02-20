При атаке беспилотников на Севастополь погиб мужчина
В результате атаки беспилотников на Севастополь погиб мужчина, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.
По его словам, 30-летний мужчина, который «скорее всего, находился во время атаки на одной из улиц в районе Камышового шоссе», получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения обломков сбитого БПЛА.
«Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место по вызову, проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось. Искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Развожаев.
Он уточнил, что на данный момент сбито 16 дронов. Силы ПВО и Черноморского флота продолжают отражать атаку.
Кроме того, в районе улицы Маршала Крылова в двух многоквартирных домах выбило стекла, а в переулке Ставковый повреждены шесть частных домовладений.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению
Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве
Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией
Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих
Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле