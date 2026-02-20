 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

При атаке беспилотников на Севастополь погиб мужчина

Губернатор Развожаев: при атаке беспилотников на Севастополь погиб мужчина
Сюжет
Военная операция на Украине

В результате атаки беспилотников на Севастополь погиб мужчина, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.

По его словам, 30-летний мужчина, который «скорее всего, находился во время атаки на одной из улиц в районе Камышового шоссе», получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения обломков сбитого БПЛА.

«Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место по вызову, проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось. Искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Развожаев.

Он уточнил, что на данный момент сбито 16 дронов. Силы ПВО и Черноморского флота продолжают отражать атаку.

Кроме того, в районе улицы Маршала Крылова в двух многоквартирных домах выбило стекла, а в переулке Ставковый повреждены шесть частных домовладений.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Персоны
Михаил Развожаев фото
Михаил Развожаев
политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
Петросян выразила надежду на участие в следующих Олимпийских играх Спорт, 01:30
Петросян упала и осталась без медали. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 01:23
Петросян заявила, что ей стыдно за выступление на Олимпиаде Спорт, 01:20
Как Петросян упала и лишилась медали на Олимпиаде-2026. Фоторепортаж Спорт, 01:18
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Тарасова дала оценку прокату Петросян в произвольной программе на Играх Спорт, 01:05
Петросян заняла шестое место на Олимпиаде Спорт, 01:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Адвокат попросил Бастрыкина закрыть дело против многоженца Сухова Общество, 00:59
Гуменник оставил автограф на стене олимпийцев на Олимпиаде-2026 Спорт, 00:53
При атаке беспилотников на Севастополь погиб мужчина Политика, 00:49
Петросян лишилась шансов на медаль Олимпийских игр Спорт, 00:47
Мэр Сочи сообщил об отражении атаки дронов Политика, 00:36
МАГАТЭ предложило перемирие для ремонта резервной линии питания ЗАЭС Политика, 00:35
Петросян упала с четвертого прыжка в произвольной программе на Олимпиаде Спорт, 00:25