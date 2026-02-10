В Запорожской области при атаке ВСУ погиб священник

При атаке ВСУ на похоронную процессию в Запорожье погиб священник

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В результате украинской атаки на похоронную процессию в селе Скельки Васильевского муниципального округа Запорожской области погиб настоятель Успенского храма Сергий Кляхин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Бердянскую и Приморскую епархию.

«Погиб настоятель Успенского храма Сергий Кляхин. Это произошло в результате атаки ВСУ на похоронную процессию», — рассказали в епархии.

Незадолго до этого об атаке сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий. Тогда же он, не уточняя имени, рассказал о погибшем и о шести пострадавших с осколочными ранениями разной степени тяжести.

В январе дроны атаковали Дом народного творчества в Судже Курской области. При ударе осколочные ранения получил настоятель Свято-Троицкого храма города.