При атаке ВСУ на похоронную процессию в Запорожье погиб священник

В Запорожской области при атаке ВСУ погиб священник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В результате украинской атаки на похоронную процессию в селе Скельки Васильевского муниципального округа Запорожской области погиб настоятель Успенского храма Сергий Кляхин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Бердянскую и Приморскую епархию.

«Погиб настоятель Успенского храма Сергий Кляхин. Это произошло в результате атаки ВСУ на похоронную процессию», — рассказали в епархии.

Священник с женой и семья прихожан погибли при атаке дронов в ДНР
Политика
Фото:gorleparhia / VK

Незадолго до этого об атаке сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий. Тогда же он, не уточняя имени, рассказал о погибшем и о шести пострадавших с осколочными ранениями разной степени тяжести.

В январе дроны атаковали Дом народного творчества в Судже Курской области. При ударе осколочные ранения получил настоятель Свято-Троицкого храма города.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
атака ВСУ Запорожская область погибший священник
