Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
В Запорожской области при обстреле погибла женщина

Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В селе Водяное Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина 1985 года рождения, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Она погибла во дворе своего дома в результате попадания снаряда.

«Женщина 1985 года рождения находилась во дворе собственного дома, когда снаряд оборвал ее жизнь», — написал глава региона.

Также при обстреле был ранен мужчина 1975 года рождения. Балицкий заверил, что ему оказывают всю необходимую помощь.

Более 10 тыс. человек остались без света в Запорожской области
Общество
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Регион регулярно подвергается обстрелам и налетам беспилотников.

10 февраля при атаке на похоронную процессию в селе Скельки погиб настоятель Днепрорудненского храма протоиерей Сергий, еще шесть человек получили ранения.

