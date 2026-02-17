 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Пермский край атаковали беспилотники

Губернатор Махонин: Пермский край атаковали беспилотники
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Утром 17 февраля на территорию Пермского края прилетели украинские беспилотники, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Дмитрий Махонин.

По данным губернатора, никто из местных жителей не пострадал. Все службы были оповещены. Безопасности жителей ничто не угрожает. Махонин призвал не публиковать фото и видео беспилотников.

На подлете к Москве сбили 19-й за сутки беспилотник
Политика

Утром, в 6:52 мск, Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов из аэропорта Перми Большое Савино. Их вводили для обеспечения безопасности полетов. В 9:06 ограничения были сняты.

За минувшую ночь над регионами России средства ПВО сбили 151 украинский беспилотник самолетного типа. Больше всего — 50 — их уничтожили над акваторией Черного моря, еще 29 — над акваторией Азовского моря. 38 дронов перехватили над Крымом, 18 — над Краснодарским краем, 11 — над Калужской областью. Еще четыре были сбиты над Брянской и один — над Курской областью.

Ксения Потрошилина
атака дронов беспилотники Пермский край
