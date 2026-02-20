Сбитые над Севастополем дроны были начинены металлическими шариками

Губернатор Севастополя сообщил, что один человек погиб от атаки ВСУ на город. Дроны вновь были начинены металлическими шариками, которые могут действовать как шрапнель и увеличивать площадь поражения

Фото: Razvozhaev / Telegram

Над Севастополем за ночь сбиты 26 украинских дронов, сбитые аппараты были начинены поражающими металлическими шариками, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб 30-летний мужчина, который во время атаки находился на одной из улиц в районе Камышового шоссе. Он получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения осколков от сбитого БПЛА», — написал он в телеграм-канале.

Из-за ударной волны были выбиты стекла в квартире 90-летней жительницы. Она получила ранения голени и глаза.

Во время атаки БПЛА повреждения получили 9 частных домовладений, а также 7 квартир. В районе улицы Федоровской повреждена газовая труба.

Ранее, 17 февраля, Развожаев уже сообщал, что один из дронов был начинен металлическими шариками. Губернатор тогда пояснил, что шарики действуют как шрапнель — при детонации устройства они разлетаются с большой скоростью, значительно увеличивая площадь поражения.

Развожаев призвал жителей региона не игнорировать сигналы тревоги и соблюдать меры безопасности.

Во время прошлой атаки БПЛА по Севастополю пострадал девятилетний мальчик. Осколками ему повредило ноги, его доставили в детскую больницу. Глава региона назвал прошлую атаку «самой продолжительной» за последнее время.