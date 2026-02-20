 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Сбитые над Севастополем дроны были начинены металлическими шариками

Развожаев: ВСУ вновь атаковали Севастополь дронами с металлическими шариками
Сюжет
Военная операция на Украине
Губернатор Севастополя сообщил, что один человек погиб от атаки ВСУ на город. Дроны вновь были начинены металлическими шариками, которые могут действовать как шрапнель и увеличивать площадь поражения
Фото: Razvozhaev / Telegram
Фото: Razvozhaev / Telegram

Над Севастополем за ночь сбиты 26 украинских дронов, сбитые аппараты были начинены поражающими металлическими шариками, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб 30-летний мужчина, который во время атаки находился на одной из улиц в районе Камышового шоссе. Он получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения осколков от сбитого БПЛА», — написал он в телеграм-канале.

Глава Севастополя рассказал о начиненном металлическими шарами дроне
Политика
Фото:Razvozhaev / Telegram

Из-за ударной волны были выбиты стекла в квартире 90-летней жительницы. Она получила ранения голени и глаза.

Во время атаки БПЛА повреждения получили 9 частных домовладений, а также 7 квартир. В районе улицы Федоровской повреждена газовая труба.

Ранее, 17 февраля, Развожаев уже сообщал, что один из дронов был начинен металлическими шариками. Губернатор тогда пояснил, что шарики действуют как шрапнель — при детонации устройства они разлетаются с большой скоростью, значительно увеличивая площадь поражения.

Развожаев призвал жителей региона не игнорировать сигналы тревоги и соблюдать меры безопасности.

Во время прошлой атаки БПЛА по Севастополю пострадал девятилетний мальчик. Осколками ему повредило ноги, его доставили в детскую больницу. Глава региона назвал прошлую атаку «самой продолжительной» за последнее время.

