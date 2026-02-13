 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Балицкий сообщил об ударе по гуманитарному штабу в Запорожской области

Балицкий: при атаке на здание администрации в Запорожской области ранен мужчина
Сюжет
Военная операция на Украине

В селе Сладководное Куйбышевского муниципального округа ВСУ атаковали здание, в котором находится территориальное отделение администрации округа по группе сел и гуманитарный штаб. При обстреле ранен местный житель, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, мужчина 1988 года рождения получил осколочное ранение ноги. Также пострадало почтовое отделение «Почты Таврии», которое расположено в здании администрации.

Балицкий сообщил, что в помещении выбило стекла, повреждена оргтехника, есть разрушения. К восстановлению здания уже приступили.

Балицкий сообщил об атаке на похоронную процессию в Запорожской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Запорожская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. 10 февраля в результате атаки на похоронную процессию в селе Скельки Васильевского муниципального округа погиб настоятель Успенского храма Сергий Кляхин. Еще шесть человек получили осколочные ранения разной степени тяжести.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Запорожская область атака ВСУ Администрация штаб местный житель пострадавшие
Материалы по теме
Глава сельского поселения Брянской области получил ранения при атаке ВСУ
Политика
Семь мирных жителей пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ
Политика
В Белгородской области жители остались без воды после удара ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Тренер МЮ стал лучшим в январе спустя две недели после назначения в АПЛ Спорт, 15:50
Сильнейшее за 10 лет обледенение угрожает Финскому заливу Общество, 15:43
FT узнала о плане Трампа смягчить пошлины на алюминий и сталь до выборов Политика, 15:41
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40
Восьмикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо: карьера и личная жизнь 15:34
Politico узнало о провале встречи лидеров ЕС из-за опоздания организатора Политика, 15:31
Росаккредитация объяснила, почему заблокировала партию «продукции Adidas» Бизнес, 15:30
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Обвинение попросило для Евгения Чичваркина девять лет колонии Общество, 15:29
Набиуллина сообщила о большей уверенности в дальнейшем снижении ставки ЦБ Финансы, 15:27
Набиуллина назвала разовым ускорение инфляции в январе Финансы, 15:24
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 15:23
Минпромторг разъяснил новые условия оплаты утильсбора для машин из ЕАЭС Авто, 15:22
Сбер снизит ставку по рефинансированию до 18,9% вслед за ставкой ЦБ Экономика, 15:20
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20