Балицкий: при атаке на здание администрации в Запорожской области ранен мужчина

Балицкий сообщил об ударе по гуманитарному штабу в Запорожской области

В селе Сладководное Куйбышевского муниципального округа ВСУ атаковали здание, в котором находится территориальное отделение администрации округа по группе сел и гуманитарный штаб. При обстреле ранен местный житель, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, мужчина 1988 года рождения получил осколочное ранение ноги. Также пострадало почтовое отделение «Почты Таврии», которое расположено в здании администрации.

Балицкий сообщил, что в помещении выбило стекла, повреждена оргтехника, есть разрушения. К восстановлению здания уже приступили.

Запорожская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. 10 февраля в результате атаки на похоронную процессию в селе Скельки Васильевского муниципального округа погиб настоятель Успенского храма Сергий Кляхин. Еще шесть человек получили осколочные ранения разной степени тяжести.