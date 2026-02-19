Песков сказал, что у Кремля нет сложностей с ведением телеграм-канала
В Кремле нет трудностей с ведением своего телеграм-канала в связи с ограничением работы мессенджера. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева.
«Не испытывает. У нас есть канал в Max, но и остается канал в Telegram», — сказал Песков.
На вопрос, используют ли в пресс-службе Кремля прокси и VPN, он ответил: «Кто-то где-то. Понимаете, у нас, во-первых, много соотечественников за рубежом, много иностранцев интересуется президентской повесткой дня. И в наших интересах эту повестку дня доводить».
В начале февраля источники РБК сообщали, что власти приняли решение о замедлении работы Telegram в России. По данным источников, Роскомнадзор начал выполнять поручение в тот же день.
Ведомство заявляло, что мессенджер не исполняет российское законодательство и не принимает меры по обеспечению безопасности данных граждан, поэтому ограничения продолжат вводиться.
Основатель Telegram Павел Дуров отмечал, что мессенджер продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей, «несмотря на давление».
Телеграм-канал Baza 17 февраля сообщил, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. Роскомнадзор ответил, что «ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».
18 февраля глава Минцифры Максут Шадаев заявил о доступе иностранных спецслужб к перепискам в Telegram. 19 февраля пресс-служба Telegram сообщила, что мессенджер не фиксирует взлома шифрования переписок со стороны иностранных спецслужб. В Telegram назвали заявления о взломе «преднамеренной выдумкой, призванной оправдать запрет».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева
Швеция назвала Россию главной угрозой
Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»
Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке
Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет
NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США