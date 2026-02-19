Песков сказал, что у Кремля нет сложностей с ведением телеграм-канала

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Кремле нет трудностей с ведением своего телеграм-канала в связи с ограничением работы мессенджера. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева.

«Не испытывает. У нас есть канал в Max, но и остается канал в Telegram», — сказал Песков.

На вопрос, используют ли в пресс-службе Кремля прокси и VPN, он ответил: «Кто-то где-то. Понимаете, у нас, во-первых, много соотечественников за рубежом, много иностранцев интересуется президентской повесткой дня. И в наших интересах эту повестку дня доводить».

В начале февраля источники РБК сообщали, что власти приняли решение о замедлении работы Telegram в России. По данным источников, Роскомнадзор начал выполнять поручение в тот же день.

Ведомство заявляло, что мессенджер не исполняет российское законодательство и не принимает меры по обеспечению безопасности данных граждан, поэтому ограничения продолжат вводиться.

Основатель Telegram Павел Дуров отмечал, что мессенджер продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей, «несмотря на давление».

Телеграм-канал Baza 17 февраля сообщил, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. Роскомнадзор ответил, что «ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».

18 февраля глава Минцифры Максут Шадаев заявил о доступе иностранных спецслужб к перепискам в Telegram. 19 февраля пресс-служба Telegram сообщила, что мессенджер не фиксирует взлома шифрования переписок со стороны иностранных спецслужб. В Telegram назвали заявления о взломе «преднамеренной выдумкой, призванной оправдать запрет».