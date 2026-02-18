Путин назвал неприемлемыми новые санкции против Кубы
Россия считает неприемлемыми новые ограничительные меры, которые приняты против Кубы, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой МИД островного государства Бруно Родригесом Паррильей.
«Сейчас особый период, новые санкции. Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы не приемлем ничего подобного», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).
Президент отметил, что Россию и Кубу исторически связывают особые отношения.
«Мы всегда были на стороне Кубы в ее борьбе за независимость», — заверил Путин.
По его словам, Россия знает, как сложно Куба добивалась своей независимости, права жить по своим собственным правилам и защищать свои национальные интересы.
В конце января президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения из-за угрозы нацбезопасности со стороны Кубы и ввел дополнительные пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на остров. Ранее он заявил, что Куба «оказалась в большой беде» и режим там скоро «падет». Гавана назвала действия Вашингтона шантажом и нарушением свободной торговли.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия обсуждает с Кубой варианты помощи, но публично форматы поддержки пока не раскрываются. Российское посольство в Гаване заявило о планах поставить на остров нефть «в качестве гуманитарной помощи». Замминистра иностранных дел Сергей Рябков также подчеркнул, что Москва солидарна с Кубой и намерена оказывать ей материальную поддержку.
