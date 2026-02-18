 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

Путин назвал неприемлемыми новые санкции против Кубы

Владимир Путин и&nbsp;Бруно Родригес Паррилья
Владимир Путин и Бруно Родригес Паррилья (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Россия считает неприемлемыми новые ограничительные меры, которые приняты против Кубы, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой МИД островного государства Бруно Родригесом Паррильей.

«Сейчас особый период, новые санкции. Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы не приемлем ничего подобного», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

Президент отметил, что Россию и Кубу исторически связывают особые отношения.

«Мы всегда были на стороне Кубы в ее борьбе за независимость», — заверил Путин.

По его словам, Россия знает, как сложно Куба добивалась своей независимости, права жить по своим собственным правилам и защищать свои национальные интересы.

Рейсы авиакомпании «Россия» на Кубу будут приостановлены с 24 февраля
Общество
Фото:Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press

В конце января президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения из-за угрозы нацбезопасности со стороны Кубы и ввел дополнительные пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на остров. Ранее он заявил, что Куба «оказалась в большой беде» и режим там скоро «падет». Гавана назвала действия Вашингтона шантажом и нарушением свободной торговли.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия обсуждает с Кубой варианты помощи, но публично форматы поддержки пока не раскрываются. Российское посольство в Гаване заявило о планах поставить на остров нефть «в качестве гуманитарной помощи». Замминистра иностранных дел Сергей Рябков также подчеркнул, что Москва солидарна с Кубой и намерена оказывать ей материальную поддержку.

Плугина Ирина
Владимир Путин Куба санкции МИД
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
