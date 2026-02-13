 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В МИДе заявили об оказании материальной помощи Кубе

Замглавы МИДа Рябков: Россия уже оказывает Кубе материальную помощь
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Москва солидарна с Кубой и намерена оказывать ей помощь, в том числе материальную, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС.

По его словам, поддержка Кубе уже оказывается. Рябков отметил, что Россия готова и дальше помогать Гаване, однако говорить о возможных совместных действиях в формате БРИКС пока рано. «Сказать, что есть перспектива общебриксовских действий, я не берусь. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, возможны варианты», — сказал Рябков

Он подчеркнул, что помощь в настоящее время осуществляется на индивидуальной основе — со стороны России как ближайшего партнера и союзника, а также со стороны других участников БРИКС, имеющих тесные связи с Кубой, включая Китай. «Делаем по максимуму, что в наших силах», — добавил замглавы МИДа.

Рябков также заявил о сильном давлении на Кубу со стороны США. По его словам, в рамках обновленной «доктрины Монро» Вашингтон применяет методы, которые, по его оценке, нарушают международное право.

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
Политика
Фото:Ethan Cairns / Keystone Press Agency / Global Look Press

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявил, что Россия находится в контакте с Кубой и обсуждает варианты помощи. Он, однако, добавил, что публично озвучивать форматы поддержки пока нельзя. До этого посольстве России в Гаване рассказали о планах Москвы поставить на Кубу нефть «в качестве гуманитарной помощи» в ближайшее время.

В конце января президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы и ввел дополнительные пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на остров. Глава Белого дома до этого заявил, что «висящая на волоске» Куба «оказалась в большой беде» и что режим там скоро «падет». Гавана назвала заявления действия и угрозы Вашингтона шантажом и нарушением свободной торговли.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Куба Россия помощь США
