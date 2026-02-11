Рейсы авиакомпании «Россия» на Кубу будут приостановлены с 24 февраля

Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press

Авиакомпания «Россия» приостановит все рейсы на Кубу с 24 февраля, сообщает «Аэрофлот» в своем телеграм-канале.

Для вывоза туристов из страны назначены рейсы с 12 по 21 февраля. Организованы рейсы: FV6928 Варадеро — Москва 12, 14, 17, 19, 21 февраля и FV6850 Гавана — Москва 16 февраля. Для возвращения иностранных туристов из Москвы на Кубу организован рейс FV6849 Москва — Гавана 15 февраля.

«Пассажирам, чей перелет из Москвы на Кубу не состоится, будет осуществлен полный возврат денежных средств», — говорится в сообщении компании.

Ранее в Росавиации сообщили, что российские туристы будут вывезены с Кубы, затем полеты будут приостановлены — до изменения ситуации. На острове проблемы с авиационным топливом, кубинская сторона предупредила авиакомпании, что в девяти международных аэропортах Кубы в течение месяца — с 10 февраля по 11 марта — не будет авиатоплива Jet A-1.