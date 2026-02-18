 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Юрист объяснил, как могли от имени Долиной подать заявку на товарный знак

Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Подать заявку на регистрацию товарного знака за человека, теоретически, может и другое лицо, объяснил РБК управляющий партнер компании «Справедливые решения» Михаил Репринцев.

Так он прокомментировал информацию о том, что от имени певицы Ларисы Долиной была подана заявка на регистрацию товарного знака «Лариса Долина сохранить и приумножить». Директор артистки Сергей Пудовкин сообщил РБК, что Долина не подавала такой заявки.

Репринцев пояснил, что подать заявку можно тремя способами: лично придя в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС), электронно на сайте организации с использованием электронно-цифровой подписи, а также отправив заявку по почте.

«Помимо этого, от лица подать документы на регистрацию товарного знака может патентный поверенный на основании доверенности не требующей нотариального заверения», — добавил он.

Решение о регистрации или отклонении заявки ведомство принимает после экспертизы, в ходе которой проверяется правильность составления документов, оплата госпошлины и т.д.

«Соответственно, есть возможности подать документы за иное лицо и теоретически даже попытаться удаленно зарегистрировать на него товарный знак при прохождении всех процедур», — заключил юрист.

Материал дополняется

Елена Степанова
